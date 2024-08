Tres persones intoxicades lleus per un incendi en un habitatge de Sallent

Els Bombers van enviar ahir al vespre cinc dotacions per apagar un foc en un habitatge de Sallent, al carrer Prat de la Riba.

L'avís per fum a l'interior de l'habitatge els va arribar a dos quarts de nou del vespre i de seguida s'hi van enviar les dotacions. A les nou es va donar per controlat, i un quart d'hora més tard, després d'acabar d'extingir alguns punts calents de l'interior es va donar per finalitzada l'extinció de l'incendi. Les causes que el van provocar encara són desconegudes, i seran els Mossos d'Esquadra i la Policia Local qui obriran una investigació.

De les tres víctimes, una ha quedat ferida lleu i va ser traslladada a l'hospital de Manresa, on encara hi és. Les altres dues van rebre l'alta al moment. Els bombers han informat l'ajuntament i un arquitecte municipal farà la valoració de l'estructura de l'habitatge per estudiar si els inquilins hi podran tornar a habitar. De moment, i fins que no es valori el cas, no podran tornar a casa seva i avui hauran de fer nit a casa uns familiars. Els veïns de la zona, que van haver de marxar per risc d'intoxicació sí que han pogut tornar a casa seva.