Manresa es prepara per aprofitar millor la producció agrària i ramadera local

Amb l’objectiu d’aprofitar millor els productes agraris, l’Ajuntament de Manresa s’ha dotat d’un document estratègic que ha batejat amb el nom de Pla d’Acció per la Transició Agroecològica.

Inclou una setantena d’accions per aconseguir introduir a mig termini canvis al sistema alimentari.

Promoure la Transició Agroecològica vol dir transformar el sistema agroalimentari local per desenvolupar millors sistemes alimentaris sostenibles i diversificats per assegurar menjar sa, reduir el malbaratament alimentari, preservar la biodiversitat i adaptar-se als efectes del canvi climàtic.

El full de ruta proposa crear la figura de dinamitzadora local agroecològica i potenciar el servei local d’acompanyament de la pagesia, una actuació es fa en coordinació amb els Ajuntaments de Navàs i Artés en el marc de la Xarxa per la Sobirania Alimentària de la Catalunya Central.

El pla afirma que la reculada del conreu de regadiu i la pèrdua de la infraestructura històrica de reg de la Séquia són dues circumstàncies que es retroalimenten. Alguns canals i regs particulars s’estan deixant de mantenir, i això provoca problemes al correcte pas de l’aigua; també s’estan eliminant marges i desnivellant camp per ampliar- los i poder-hi treballar amb maquinària grossa. Al mateix temps, és necessària una adaptació de les infraestructures que permeti la instal·lació de sistemes de rec més eficients per adaptar el regadiu de Manresa al context actual d’emergència climàtica.

Una de les problemàtiques actuals amb les quals es troba la pagesia a Manresa, igual que a molts altres llocs del territori Català, és la fauna salvatge. La presència de poblacions grans de senglar, cabirol, conill i tudons genera dificultats per l’activitat agrícola professional.

Aprofitar la carn de caça

Davant d’això, el pla proposa analitzar ampliar les llicències de captura i facilitar tràmits i llicències per a la instal·lació de tancaments perimetrals. També, s’estudiaran les oportunitats d’aprofitament de la carn de caça.

Un altre aspecte és que la xarxa de camins té una gran importància per a l’activitat agrària i, per tant, el seu manteniment, arranjament i millora és clau per la sostenibilitat del sector.

Així que s’identificaran els camins prioritaris per l’activitat agrícola i ramadera, en els quals s’hauran de centrar les actuacions de millora. I es facilitarà la participació de la pagesia en la redacció i priorització de mesures del Pla de Millora de l’espai públic.

El pla afirma que es facilitarà l’accés dels productors als mercats municipals. Entre les accions previstes hi ha revisar l’estat dels mercats no sedentaris, facilitar el procés per accedir a una llicència de venda als mercats no sedentaris i mercats fixos, crear i impulsar mercats de pagès i fer promoció dels mercats municipals.

Posa l’accent en la diversificació, rotació de conreus, nous cultius, així com la recuperació de varietats vegetals i races de bestiar tradicionals i les noves formes de gestió del sòl i maneig dels ramats.

Segons afirma, «per una banda, ens ajudarà a trobar solucions a la baixada de rendiment agrícola i a adaptar el sector a les noves condicions climàtiques en el context actual de l’emergència climàtica. Alhora que permetrà diferenciar la producció, donar valor afegit al producte i tancar cicles amb major facilitat, donant així al sector major resiliència i sostenibilitat».

Així mateix contempla «aplicar mesures de suport a dones per treballar en feines històricament masculines i també promoure la presència de dones en òrgans de representació i govern com consells rectors i sindicats».

Carta Alimentària

El procés per definir l’estratègia alimentària de Manresa va començar el 2022 amb la diagnosi tècnica i participativa del sistema agroalimentari de la ciutat. Aquesta diagnosi va servir de base per la definició del Pla, que s’ha desenvolupat durant el 2023 de manera consensuada amb un grup de treball mitjançant reunions participatives i presentacions d’experiències inspiradores que han fomentat el debat i l’intercanvi d’idees i bones pràctiques.

De manera activa, hi ha participat pagesia de la ciutat, la DO Pla de Bages, l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, l’Escola Agrària, l’Era Espai de Recursos Agroecològics, la Junta de la Séquia, la Xarxa per la Sobirania Alimentària de la Catalunya Central, Gest!, Bages Impuls, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), l’Oficina Comarcal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa.

Tots aquests agents i institucions han signat la Carta Alimentària de Manresa, on es comprometen a treballar en la línia marcada pel Pla d’Acció per a la Transició Agroecològica de la ciutat.

Les principals iniciatives