Un fotògraf i una missió: retratar

la Manresa buida

El manresà Jordi Roca va fer dotze mil imatges durant les setmanes que va durar el tancament per la covid

Jordi Roca sortia cada matí de casa per anar a treballar a la Lemmerz. «Anaveu a peu, no sabia si hi havia autobús», recorda. Eren els dies més durs de la pandèmia, aquelles jornades de març del 2020 en què l’astorament per la situació insòlita que s’estava vivint coexistia amb la por, el neguit i la incertesa causats per un virus que va tancar la ciutadania a casa. «De camí a la feina, em fascinava veure Manresa buida, amb molt poca gent, i els que transitaven ho feien mantenint la distància, parlaven a dos metres els uns dels altres, hi havia molta desconfiança», explica. Superat l’estupor inicial, el manresà va decidir que havia de documentar l’experiència i va acabar fent al voltant de 12.000 fotografies, una petita però significativa tria de les quals s’exposa a les pàgines d’aquest reportatge.

«Allò era un món apocalíptic», exclama el fotògraf, assidu durant anys dels certàmens organitzats per Foto Art Manresa. «La situació et feia venir al cap referències com el Mecanoscrit del segon origen», la novel·la de Pedrolo protagonitzada pels joves Alba i Dídac, supervivents en un món devastat per un atac alienígena. Les armes de la destrucció del paisatge quotidià van ser invisibles però els efectes ben perceptibles durant la primavera de fa quatre anys. La covid matava silenciosa però imparable i durant setmanes milions de persones només sortien a comprar el necessari i poc més. «El meu record d’aquells dies és la por que vaig sentir a l’inici i l’estrès que vaig viure després», rememora Jordi Roca.

«Les fotografies de la ciutat buida són desoladores», reconeix: «són imatges d’arquitectura, per això al cap d’uns dies vaig decidir que no en faria més dels espais del tot buits». La realitat era implacable però el manresà va canviar d’estratègia i va trobar en la dimensió humana de la tragèdia la filosofia de treball que millor s’adaptava a allò que el moment li demanava des del punt de vista emocional.

«Feia tres cops cada fotografia, amb exposicions diferents», indica el manresà, que sumant-les totes va arribar a atresorar fins a 12.000 imatges a l’ordinador. Va voltar per la ciutat a peu i no sap quants quilòmetres va arribar a fer dins de l’autobús, refugi privilegiat des del qual va disparar a tort i a dret per capturar l’estranyesa de la Manresa pandèmica. «Pujava i explicava al conductor el que feia, els assegurava que no era cap policia ni algú de la companyia d’autobusos que controlava la seva feina, sovint anava enganxat al vidre del davant, tot i que un cop n’hi va haver un que em va dir que no ho podia fer», recorda Roca, que en el pitjor dels casos s’asseia i contemplava la ciutat des de la finestra. En agraïment, va regalar més d’una fotografia a uns treballadors essencials que conduïen rere una mampara protegits de tot contacte amb els usuaris. «Em sembla que no vam coincidir mai més de tres persones dins el bus», comenta Roca: «recordo un home que pujava només per sortir de casa i voltar».

Eren dies de fer cua, de guardar distància, de parlar poc o gens, d’exhaurir les existències de paper de vàter. D’anècdotes. «Al bus vaig coincidir amb una dona que anava sense mascareta, ni guants, no es posava gel», explica Roca: «ella assegurava que als seus setanta anys no havia tingut mai ni una grip, jo li objectava que les mesures eren per a ella i per als altres. O li vaig demanar si em deixava que li fes fotos, però d’entrada em va dir que no. Vaig insistir, al final va acceptar».

No va ser el primer ni el segon cop que les mirades de malfiança el vam travessar com una sageta. «No em van trencar mai la cara», respon amb mitja rialla quan l’adverteixen dels riscos que prenia. «La policia no em va enganxar mai, l’única vegada que em van aturar no portava la càmera», recorda. Però de topades no n’hi van faltar, com el dia que es va aturar davant del Centre d’Urgències i Assistència Primària del carrer Soler i March, prop de la plaça Espanya.

«Una sanitària em va veure que feia fotos, jo era a l’exterior, ella també, tota l’escena passava fora del CUAP, em va dir que no en fes, i em vaig moure de lloc per continuar fent-ne. Hi havia nerviosisme, i la dona, alterada, em va veure i em va repetir que no fes fotos, vaig marxar», explica Roca. «Un cop ja era al passeig, però, dues infermeres em van perseguir cridant i demanant-me perquè feia fotos, dient que no podia ser ... al final es van calmar». Insistent, Roca va sol·licitar per correu electrònic poder fer fotos de l’interior d’un equipament saturat, però la resposta va ser negativa.

«Devien pensar que era de la secreta»

La càmera indiscreta de Jordi Roca es va situar un dia davant d’una cua de gent formada davant d’un establiment i el fotògraf va notar que «tothom mirava cap a una altra banda, vaig pensar que si algú no volia sortir, que es girés, i al final a la imatge només s’hi veu una persona de cara». Sentir-se interrogat, ni que fos en silenci, per tots els qui es creuaven en el camí de l’objectiu «era el pa de cada dia». El manresà creu que «hi havia gent que es pensava que jo era un policia de la secreta».

A la seva web -jordirocaphoto.com- ofereix un grapat d’imatges de la primavera confinada que mostren la buidor de llocs tan concorreguts de la ciutat com la baixada del carrer Sant Cristòfol, la carretera Cardona o el Passeig Pere III, per citar tres casos. «Les aglomeracions tenien lloc davant de les farmàcies, els estancs, ... la gent no reia, l’ambient era de sospita, tensió». Una vegada, Roca es va apropar a una dependenta d’un supermercat que havia sortit un moment a descansar i estava absorta mirant el telèfon. «Ni es va adonar que l’estava retratant», recorda. En una altra, un jove en bicicleta li ensenya el dit recriminant-li que l’estigués fotografiant. En una tercera, va caçar una escena que encara l’encurioseix. «Un carnisser treia la compra de la botiga i la repartia als clients en una parada del bus del carrer Barcelona», explica, revisitant amb la memòria uns dies en els quals l’excepció es va convertir en la norma. «Els dies que plovia, vaig voler fer una fotografia més artística, no tan documental, enfocant les gotes d’aigua, i m’adono que desprenen una melangia que concordava amb el què estàvem vivint», afegeix roca.

Eren dies d’emocions a flor de pell, «recodo unes iaies que estaven contentes de retrobar-se encara que no es poguessin tocar ni apropar-se l’una a l’altra». Dies de ficar el nas i fer fotos «al cementiri sense permís». Per al manresà, la fotografia va ser «una teràpia contra el confinament» i l’adrenalina que li generava fer quelcom arriscat es va disparar amb un projecte de tres fotografies amb figures nues. «Ens la vam jugar, ho teníem tot preparat i fèiem la foto ràpidament», explica. «N’hi ha una on un veí meu, que ja és mort, es va asseure en un banc de la plaça del Carme i es va fer un selfie, metàfora del sentiment de comunitat; en una altra, un amic meu, dins d’una nau, tragina uns lingots d’or, per simbolitzar la incertesa del futur econòmic». La protagonista de la tercera és la seva cosina, «la vam fer el primer dia en què es va obrir el confinament, al vespre, a l’avinguda Universitària, tot i que no ho sabíem quan la vam pensar, hi havia gent voltant, però vam anar de pressa».

El tríptic de la nuesa ofereix un contrapunt al marc documental en què s’inscriu la major part del treball de Jordi Roca. «El nu és la metàfora de la situació en què ens trobàvem, indefensos, desprotegits davant d’una cosa que venia per l’aire, només teníem guants i mascaretes». Tal com s’explica en la peça que hi ha al costat d’aquestes línies, el manresà va ser premiat en un concurs als Estats Units per dues de les imatges de la pandèmia. Ara, però, «sembla que el tema ja van quedant enrere i no hi ha demanda de fotografies sobre la covid». L’autor se centra ara en el món de les galeries i el col·leccionisme i té entre mans un projecte que «no té res a veure amb el documental, és una sèrie per vendre sobre la capacitat terapèutica de la fantasia, la capacitat que té la creació de mons irreals per alleugerir un trauma».