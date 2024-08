Regenta la Casa del Bacallà: «Fa il·lusió que el meu fill, que ha estudiat història, es vulgui quedar a la botiga»

Poques botigues poden mantenir viu l’orgull que una mateixa línia familiar porti directament el mateix negoci. Sempre al mateix lloc, amb el bacallà de qualitat i l’empatia com a segell de la casa. El saber fer d’aquesta nissaga fan possible que vendre bacallà sec, salat, dessalat o cuinat sigui, encara, una manera de poder-se guanyar la vida. Les mitjanes i grans superfícies sempre fan ombra, però no han estat capaces de trencar els 101 ininterromputs d’activitat darrere el taulell. Les regnes de La Casa del Bacallà, del carrer Sant Miquel, les porta Elisenda Sitjes Fontanet (Manresa, 1969) besneta de la fundadora de l’establiment. Des de fa dos anys, fan tàndem amb el seu fill, Miquel Ventura Sitjes. Ell va decidir fer un pas al costat com a historiador per prioritzar les feines pròpies de l’obrador i de l’atenció directa a una fidel clientela que es manté tot i el pas dels anys i els nous hàbits alimentaris i de compra. La capital del Bages va ser, un segle enrere, una de les ciutats on hi havia més oferta i més botigues de bacallà salat, el peix que es consumia més. Alguns dels establiments que han estat oberts a Manresa els han regentat familiars. Fins i tot, abans del 1923, aquesta bacallaneria del carrer Sant Miquel l’havien portat uns cosins del matrimoni Salvador Fontanet i Serafina Bové, punt de partida de l’actual nissaga.

Algun secret per haver aconseguit el relleu generacional al negoci familiar?

Hem estat de sort. Va ser una agradable sorpresa quan m’ho va dir. Fa il·lusió que el meu fill, que ha estudiat història, es vulgui quedar a la botiga. Ja m’havia fet a la idea que quan em jubilés seria el final de La Casa del Bacallà, que tot s’acaba. Ni que hagués aconseguit un traspàs, sabia que seria diferent. Molts dels clients venen perquè hi som nosaltres, la mateixa família des de fa generacions. N’hi ha que són fills, nets o besnets per persones que ja ens venien a comprar.

Això sí que és fidelització.

No deixa de ser una garantia que, amb adaptacions, anem seguint la manera de fer i treballar dels nostres avantpassats. La forma de dessalar no ha experimentat canvis amb el pas dels anys, però sí com es talla el bacallà. De la manera que el meu avi em va ensenyar a l’actual, poc hi té a veure. Ara em renyaria. Les peces es tallen d’una forma ben diferent perquè la gent no vol espines. Cal fer filigranes perquè quedin uns lloms macos i sense espines.

Sempre s’ha parlat del bacallà d’Islàndia, però encara és així?

Nosaltres ens mantenim fidels al bacallà d’Islàndia. Sí que de petita recordo que també ens arribaven sacs de 50 quilos de les illes Feroe, que són entre Islàndia, Escòcia i Noruega. No tenim prou volum per comprar contenidors directament als productors. Ens va molt millor que, setmanalment, un majorista ens porti les caixes que encarreguem.

La vostra família, alguna vegada a la vida, haurà de fer un pelegrinatge a Islàndia.

La meva mare ja ho va fer, però per a mi és un viatge pendent. Em faria molta il·lusió anar-hi.

Els vostres referents directes són els rebesavis Salvador i Serafina.

Ells venien d’Igualada sense saber-ne res de la pesca salada. Ella no sabia ni llegir, ni escriure, ni números. Es van aventurar i els va sortir bé. Pel que m’explica la mare, la Serafina, que era molt dolça, tenia molta empenta i era molt treballadora. En realitat, tots els descendents hem sortit persones treballadores. Normalment, entre les 6 i les 7 del matí, ja som a la botiga. La Covid ens va ensenyar que era convenient retallar les hores de dedicació. Ens vam conscienciar que, a part de treballar, també hem de viure. Ara, dilluns, dimarts i dimecres no obrim a les tardes, encara que sovint hem de ser-hi per fer preparatius. L’alternativa per treballar menys, és contractar personal, un fet que comporta maldecaps i reducció de la viabilitat. Fa dos anys, quan la pandèmia remetia, va ser quan el Miquel es va incorporar de ple a la botiga. Ell havia vingut puntualment, sobretot per Nadal, Setmana Santa i en èpoques que hi ha més feina.

Pel que ens ha explicat, els clients no volen saber res de les espines.

El canvi de tendència ha estat brutal. Quan vaig començar la gent estava molt acostumada a les espines. Ningú no en vol ni una per por d’escanyar.-se. Podríem comptar amb els dits de la mà les persones que compren el bacallà amb espines. No en volen, això que és més gustós amb espines que sense.

Per què és més bo?

Perquè el salen sense treure l’espina i manté l’essència del bacallà. En canvi, el que arriba sense espina és que la retiren abans de salar-ho. És com la carn, la part més propera a l’os és més gustosa.

Diuen que del bacallà també se n’aprofita tot.

Sí, en el cas de l’espina és valorada per fer-ne fumet. Nosaltres les donem als clients que ens ho demanen. Una de les parts del bacallà que s’ha posat de moda és la pell fregida o al forn. S’ha convertit en un ‘delicatessen’.

De la feina, una de les coses agraïdes deu ser el tracte amb el client.

Hi ha clients, que els coneixes de tota la vida, que els arribes a estimar. S’estableix una gran confiança. Si no els veus durant uns dies, ja comences a patir. En alguna ocasió, passem algun whatsapp per saber com estan. Actualment, disposem del telèfon de bona part dels cients que, com a primera missió, és fer-nos la comanda per whatsapp.

La vostra activitat té un component social important.

Hi ha persones que m’expliquen temes personals. Aleshores penso que no soc psicòloga, soc bacallanera. Interactuem amb els clients, hi ha ‘feeling’.

Amb els clients joves també flueixen aquests sentiments?

És diferent perquè el jovent prioritza que els assessorem en el tractament del bacallà per poder-lo preparar. N’hi ha que no saben dessalar-lo o cuinar-lo. També et demanen consells per elaborar plats.

Se suposa que a casa també prepareu i mengeu bacallà...

El fem de moltes maneres diferents: amb samfaina, al forn, fregit. La que domina més l’empanada de bacallà és l’àvia. De bunyols tots n’elaborem. L’any passat, per la festa popular que vam organitzar amb motiu del centenari, la meva mare, amb més de 80 anys, va preparar 2.500 bunyols.

Es pot parlar d’un consum estable o bé hi ha pics?

Els tres punts més àlgids són la Quaresma, Setmana Santa i Nadal. Hi ha hàbits que canvien, sobretot durant el període nadalenc. El meu avi explicava que era una època que podien tancar la botiga. Ara, el bacallà s’ha posat de moda i és un peix molt preuat. En el futur encara ho serà més perquè puja la temperatura de l’aigua, la qual cosa fa que se l’hagi de pescar a una major profunditat amb canya. S’ha intentat muntar piscifactories de bacallà, però no funcionen. Els vaixells, que són més grans, es converteixen en una factoria. En el moment de pescar-lo, l’arreglen i el posen en contenidors de sal.

Teniu identificat dels llocs on us arriben els clients?

A part dels de Manresa, n’hi ha molts del Bages i comarques properes. També de Lleida, Barcelona, Sant Cugat. El boca orella funciona molt i també es nota quan algun mitjà de gran difusió, ens fa un reportatge. Un cas evident va ser a partir de l’espai televisiu de la Sílvia Abril. La fira de l’Aixada també porta molta gent de tot arreu. I això que nosaltres no som dels que anem a fires d’altres municipis, amb l’excepció del Christmas Market d’Abadal.

La tendència de consum és comprar el menjar ja cuinat.

Al voltant d’un 30% de les vendes és de menjar que hem preparat nosaltres. L’estrella són els bunyols seguits de les croquetes, bacallà amb samfaina i brandada. Entre el Miquel i jo ens n’encarreguem de tot. També del gra cuit, que fa molts anys que en venem. En realitat, des de l’època de la besàvia, abans de la Guerra, quan aquí hi havia una cuina econòmica. Tenim una foto de l’any 1933 que es veu l’avi amb una paperina de cigrons. La cuita de cigrons, mongetes i llenties es va recuperar fa més de 30 anys.

I el futur del Barri Vell com el veu?

Molt negre, mira que poc comerç ha quedat. Els locals estan buits i creix la imatge de deteriorament del barri. Hi falta més vida. Hem arribat al fons. Tornar a aixecar el carrer i el barri costarà molt. S’haurien de rehabilitar els edificis, crear places d’aparcament i prendre altres mesures per donar vida. Per compensar mancances, fem servir web i xarxes socials d’aparador, whatsapp per encàrrecs i a alguns clients que ens ho demanen els portem les comandes a domicili.