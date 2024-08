Un dron seguirà enguany actes multitudinaris de la Festa Major de Manresa

La Festa Major de Manresa incorporarà enguany un dron per seguir actes multitudinaris del programa festiu, com el Correfoc, els concerts al carrer de Sallent i el castell de focs. El principal objectiu de l'enginy és reforçar el tema de la seguretat.

Aquest dimarts, 13 d’agost, es farà una prova en què el dron sobrevolarà diferents punts del Centre Històric de Manresa que formen part del recorregut del Correfoc. Aquest vol es realitzarà per elaborar un pla tècnic de vol que permetrà fer el seguiment des de l’aire d’aquest acte de la festa major, que tindrà lloc el pròxim 2 de setembre. El reconeixement que es farà del recorregut permetrà veure quines són les necessitats tècniques i també els punts estratègics de l’itinerari per optimitzar la situació de l’aparell al llarg del vespre i la nit del Correfoc, un dels actes més populars i multitudinaris de tot el programa festiu.

A més del Correfoc, també es disposarà del servei de dron en altres actes multitudinaris de la festa major com són els concerts del carrer de Sallent i el castell de focs, que acollirà el diumenge 1 de setembre el parc de l’Agulla.

Imatges aèries en directe

La presència del dron en diferents actes de la festa gran de Manresa, remarca l'Ajuntament, es fa sempre amb finalitats de seguretat i permet, amb imatges des de l’aire, realitzar un seguiment en directe del desenvolupament de l’acte que està cobrint. D’aquesta manera, es pot saber, per exemple, si hi ha punts amb aglomeracions que puguin suposar un risc i actuar per reduir-les. En el cas que es produeixi una situació d’emergència, el dron també permet disposar d’imatges en directe de la situació que es converteixen una eina que se suma a les ja disponibles fins ara i contribueixen a facilitar que els cossos d’emergències i seguretat puguin actuar amb més rapidesa.

En actes com el Correfoc i el castell de focs també permet saber si hi ha algun punt susceptible d’incendi i actuar en conseqüència.

El passat mes de maig, ja es va anunciar que entre altres mesures per reforçar les tasques de la Policia Local es contractaria un servei de dron per a determinades situacions d’emergència i també per a actes multitudinaris, com els de la festa major. El pilotatge de l’aparell va a càrrec d’una empresa especialitzada, però el control de les operacions de vol i de les imatges sempre el realitzen agents de la Policia Local.