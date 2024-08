De fàbrica de gas de Manresa vora el riu, a pisos i comerços

Un dels grans canvis de les ciutats al segle XIX va ser la il·luminació dels carrers. Fins aleshores a la majoria de pobles i ciutats no hi havia carrers il·luminats a la nit. A les ciutats grans acostumaven a haver-hi teieres que es van substituir més endavant en llums d’oli i de petroli. A meitats del segle XIX a les principals ciutats industrials de Catalunya es va fabricar gas per il·luminar els carrers a partir de la combustió del carbó.

L’any 1997 es va començar a desmantellar la fàbrica de gas i on hi havia gasòmetres ara hi ha pisos | ARXIU JAUME PERARNAU

El 1858 l’Ajuntament de Manresa va fer una subhasta pública perquè la ciutat tingués gas per enllumenar els carrers, i el 24 d’octubre any van signar un contracte amb la Sociedad para el Alumbrado por Gas. La fàbrica de gas es va situar entre el riu Cardener i la fabrica dels Panyos (l’actual carrer Francesc Moragas) dins la partida de l’Irla, molt a prop d’on el riu forma un congost. La fàbrica produïa diàriament uns 1000 m3 de gas a partir de carbó.

Dipòsits de gas

El gas procedent de la fàbrica s’emmagatzemava en grans dipòsits, els gasòmetres, on es regulava la pressió i d’aquí anava a les canonades per a la seva distribució. Les conduccions de gas, més de quatre quilòmetres de canonades de planxes de ferro i uns 130 fanals de llum als carrers, i 1.200 punts de llum particulars, es van instal·lar ràpidament, ja que a mitjans del mes d’agost es van acabar de col·locar les canonades.

Per la Festa Major del 1859 -un any després de la concessió- es va inaugurar la il·luminació dels carrers de la ciutat amb fanals de gas. El diari La Antorcha Manresana nº 116 parlava de la importància de l’esdeveniment en aquests termes: «Terminados los fuegos artificiales, pudieron los industriosos habitantes de Manresa apreciar debidamente una importantísima mejora, cual es el alumbrado por el gas, constancia y laboriosidad de los señores Herp y Torrents, a la actividad de los individuos de la Junta directiva y al desinterés de los señores accionistas de la sociedad anónima creada al efecto, y sobre todo a la inteligencia y acertada dirección del reputado ingeniero señor William Richards».

Al cap de poc temps, el gas com a forma d’enllumenat es va anar estenent cap a establiments comercials, fàbriques i cases particulars de la burgesia manresana a mesura que avançava el segle.

El gas obtingut es venia i es cobrava per indicació dels comptadors sobre el volum de gas utilitzat o bé a tant per hora d’utilització. Els comptadors primitius funcionaven a base de dipositar-hi peces d’un cèntim i alguns d’aquests comptadors van subsistir fins a la guerra civil.

Posteriorment, la societat de gas va ser traspassada a Pere Serarols i Cia., que va construir un altre gasòmetre, i el 1876 va ser adquirida per la companyia de Josep Mansana, aleshores director general de Catalana de Gas a Barcelona, companyia que va subministrar gas a la ciutat fins a la seva absorció per «Catalana de Gas» l’any 1964.

L’obertura del Tramvia Econòmic de Manresa a Berga als anys vuitanta del XIX i la instal·lació de la principal estació de mercaderies a Manresa Riu (a uns dos-cents metres de la fàbrica) va permetre la construcció d’una via que anava directa de l’estació a la fàbrica de gas, la qual cosa resultava molt avantatjosa per a la companyia. El carbó li podia arribar per la línia del nord, l’actual Renfe, però, sobretot, de la conca carbonífera de l’Alt Llobregat a través del baixador de Manresa-Alta.

Arriba l’electricitat

A meitats de la dècada dels noranta va vèncer el contracte entre l’Ajuntament i la companyia de gas que fins aleshores s’encarregava de l’enllumenat públic. Davant d’alguns problemes de tipus econòmic que tenia l’empresa, l’Ajuntament va decidir instal·lar la nova font d’energia més moderna: l’enllumenat elèctric. Era molt més econòmica que el gas per i il·luminar els fanals de la ciutat.

Com podem llegir a la premsa de l’època, el 31 de març de 1894 va ser l’últim dia de la il·luminació dels carrers de la ciutat a gas. “Hoy está señalado como el último día de consumo de gas para el servició municipal, dándose mañana domingo comienzo a dicho servicio por la Compañía de electricidad”, segons deia el diari La Verdad.

Tot i així, cal comentar que molts establiments com ara botigues, casinos, cafès, entitats i cases particulars durant els primers anys tenien un servei mixt de gas i electricitat, perquè en cas d’avaria de la llum o del gas tenien l’altra alternativa. Un cop perduda la concessió per il·luminar els carrers de la ciutat, el gas es va anar introduint per a ús domèstic ja fos per a la cocció d’aliments o per a calefacció central a les cases més adinerades de la ciutat.

L’aiguat del 12 d’octubre del 1907 va destruir, a causa de la seva localització vora el riu Cardener, tota la fàbrica, i el servei de gas va quedar aturat. Tot i així, al cap de dos mesos ja tornava a estar en funcionament.

Els anys seixanta del segle XX es va abandonar la fabricació de gas a partir de la combustió de carbó i es va passar a fer gas ciutat a partir de nafta. Més endavant va arribar el gas natural que arriba per gasoductes. Aquest canvi forma part de la història recent de Manresa, com també l’enderrocament del gasòmetres, que van ser desmuntats el 1997 i l’espai que ocupava la fàbrica s’ha destinat a usos residencials i comercials. És el Francesc Moragas d’ara.