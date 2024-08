Afectacions al carrer de Santa Llúcia de Manresa per posar enllumenat amb tecnologia led

Des d’ahir i fins demà, amb avui dimarts inclòs, ha quedat tallat el trànsit de vehicles durant la franja de matí i migdia del carrer de Santa Llúcia, entre la plaça de Sant Ignasi i la baixada del Pòpul. Els vehicles accedeixen al carrer de Vallfonollosa per la plaça Major que, mentre duren els treballs, té desactivat el sistema de fotomultes. L’horari dels talls és de 2/4 de 8 del matí a 2/4 de 3 de la tarda i es fan per canviar a tecnologia led l’enllumenat públic en diferents carrers del Centre Històric.

Com va avançar Regió7, l’Ajuntament duu a terme el canvi més important de llum groga a llum blanca al Centre Històric. En concret, es fa en 87 vials, on se substituiran 649 punts de llum de vapor sodi per llums de tecnologia led. Els treballs tenen un pressupost de 555.646,63 euros (IVA inclòs) i una durada de quatre mesos.

La millora de l’enllumenat té l’objectiu de fer-lo més eficient, ja que la tecnologia led proporciona una millor distribució de la llum, aconsegueix un estalvi energètic i de CO2, i redueix la contaminació lumínica i la llum intrusa (la que entra per les finestres), perquè els nous punts de llum s’instal·len a menor alçada.