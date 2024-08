Les persones que utilitzen les dutxes socials a Manresa han augmentat un 57% en dos anys

Les persones que han de recórrer al Servei de Dutxes Socials de la Fundació Germà Tomàs Canet, ubicat a la Llar Sant Joan de Déu de Manresa (a l'antiga casa de les Germanetes dels pobres), no para de créixer. La fundació ho atribueix a una cronificació de les persones que hi van, juntament amb l'arribada de nous usuaris. En dos anys, del 2021 al 2023, any del qual s'han fet públiques les dades aquest dimarts, els usuaris han passat de 263 a 413. Representen 150 persones més, que significa un increment del 57%.

Una persona consulta l'horari del servei de dutxes socials a Manresa / Arxiu/Oscar Bayona

Segons les memòries dels diferents anys, el 2017 van utilitzar el servei 227 persones; el 2018, 432; el 2019, 612; el 2020, 397; el 2021, 263; el 2022, 334, i l'any passat, 413 persones, que suposen un 57% més respecte a dos anys enrere i un 23,7% més en comparació amb l'any anterior.

També ha viscut un increment preocupant la dada que té a veure amb el tipus de residència d'aquestes persones. Si el 2017 només un 9% dels usuaris eren persones sense sostre, el 2023 van augmentar fins al 16%. El 2018 van ser un 10%; el 2019, un 8%; el 2020 i 2021, un 11%, i el 2022, un 14%.

Pel que fa a la franja d'edat predominant, la que va dels 18 als 25 anys és la majoritària, llevat del 2017, que va ser la de 30 a 40 anys, amb un 28% dels usuaris. A partir del 2018 ja van passar al capdavant les persones de 18 a 25 anys, amb un 37%; un 38% el 2018; un 27% el 2020; un 40% el 2021; un 27%, el 2022, i un 26%, el 2023.

Molts més homes que dones

De les 227 persones ateses el 2017, hi havia 163 homes, 33 dones i 31 menors d’edat; el 2018, de les 432 persones ateses, 324 homes, 53 dones i 55 menors d’edat; el 2019, de les 612 persones ateses, 499 homes, 60 dones i 53 menors d’edat; el 2020, de 397, 304 homes, 45 dones i 48 menors d’edat; el 2021, de 263, 228 homes, 26 dones i 9 menors d’edat; el 2022, de 334, 264 homes, 44 dones i 25 menors d’edat, i de les 413 persones ateses el 2023, 349 homes, 48 dones i 16 menors d’edat.

Les persones que van al servei de dutxes poden accedir a roba neta / Arxiu/Oscar Bayona

Obre tres dies a la setmana

El servei es va obrir a la ciutat el dia 13 de gener de 2015, està ubicat al carrer dels Caputxins, 1-17 de Manresa amb accés lliure, els dilluns i dimecres, de 16 a 18 hores, i els divendres, de 10 a 12 hores. Dins d’aquest horari, totes les persones que hi acudeixen poden dutxar-se i accedir a roba neta. L'objectiu és donar resposta a les necessitats d’higiene de persones que es troben en situació de vulnerabilitat mitjançant un espai agradable i digne. El servei és atès per persones professionals i voluntàries de la Fundació Germà Tomàs Canet amb la col·laboració del voluntariat de la Fundació del Convent de Santa Clara, que és la que el va posar en marxa.

Durant l’any 2023 les dutxes socials van funcionar 137 dies i es van realitzar un total de 4.706 dutxes. La mitjana de serveis per cada dia d’obertura va ser de 34. En relació amb l’any 2022, es van fer 711 dutxes més.

Gairebé tres quartes parts de les persones ateses (un 73%) vivien a Manresa. Un 16% eren sense sostre i un 8% vivia en un pis propi o de lloguer. Per edats, després del grup d'entre 18 i 25 anys, amb l'esmentat 26%, hi ha el d’entre 30 i 40 anys, amb un 21%; el d’entre 40 i 50, amb un 20%, i el d’entre 26 i 30, amb un 14%.

Tot i que la majoria de les persones que van utilitzar el servei el van conèixer a través d’altres persones ateses (66%), també n’hi ha que hi van arribar derivades pels serveis socials municipals (12%) i entitats com Càritas (4%) o la Fundació del Convent de Santa Clara (4%).

Bugaderia Social

El Servei de Dutxes Socials es complementa amb un Servei de Bugaderia Social, que permet a les persones ateses rentar la seva roba. A la bugaderia s’hi accedeix per derivació dels serveis socials de l’Ajuntament de Manresa o bé de les entitats socials del territori (Càritas, Creu Roja, Fundació del Convent de Santa Clara).

L’any 2023 es van atendre 198 persones amb un total de 450 bugades repartides en 98 dies. Un 58% de les persones ateses van ser homes, davant d’un 42% de dones. Respecte a l’any 2022, hi ha un lleuger augment en el nombre de persones ateses i una petita davallada en el total de bugades realitzades.