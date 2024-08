Europa ofereix beques per atraure talent internacional a la Politècnica de Manresa

Europa finançarà 15 beques per cursar el nou màster internacional sobre internet de les coses, intel·ligència artificial i ciberseguretat que a patir del curs vinent s’impartirà a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC). Forma part d’un projecte europeu anomenat MERIT liderat per la Politècnica a Manresa per formar professionals altament especialitzats en l’àmbit digital que puguin participar en la digitalització de la indústria.

El Màster Universitari en Aprenentatge Automàtic i Ciberseguretat per a Sistemes Connectats a Internet es farà a Manresa en col·laboració amb tres universitats més de Lituània, Letònia i Estònia, a més a més de petites i mitjanes empreses i centres de recerca.

Reptes presents i futurs

Segons la Politècnica a Manresa, el màster és únic i innovador. La combinació de la intel·ligència artificial, la ciberseguretat i els sistemes connectats a internet ha de proporcionar als estudiants una «formació integral que els prepari per afrontar els desafiaments i les oportunitats de la indústria tecnològica global». En el disseny del programa s’ha encaixat, per exemple, les necessitats de digitalització de les pimes.

La universitat manresana ja ha incorporat nous professors per impartir el màster, entre els quals un enginyer informàtic grec amb una llarga trajectòria de docència i recerca als Estats Units, Georgios Bakirtzis; el docent i investigador xipriota Andreas Theodorou, format al Regne Unit; o la doctora en Matemàtiques, Andrea Aler.

Són perfils amb vocació de recerca, amb bagatge i connexions internacionals. Ja es van incorporar abans de l’estiu a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa, quan ja van començar a treballar amb el que serà la base de la formació. A més a més, els estudiants rebran formació de destacats investigadors de les millors universitats i empreses del sector d’Europa.

La formació es farà íntegrament en anglès i serà presencial. S’ofereixen 30 places, la meitat de les quals amb beca europea, i durarà un curs i mig. Tindrà un enfocament pràctic que inclourà projectes reals i col·laboracions amb la indústria per combinar coneixements sòlids amb habilitats pràctiques. A Manresa els alumnes disposaran d’infraestructura i laboratoris de darrera generació.

Mobilitat internacional

Les beques en qüestió no tan sols cobriran el cost de la matrícula sinó que també s’han concebut per fomentar la mobilitat internacional dels estudiants entre les quatre universitats que participen en el projecte. El programa contempla que els estudiants tinguin opció de passar un semestre en una de les altres universitats que participen en ell programa. A més a més, professors dels centres participants col·laboren en l’ensenyament del màster a la Universitat Politècnica a Manresa.

Els ajuts estan dissenyats per fomentar la diversitat i l’excel·lència acadèmica, així com donar suport i atraure, en aquest cas a Manresa, a estudiants de tot el món amb talent i que tinguin interès per les àrees de la intel·ligència artificial, la ciberseguretat i l’Internet de les coses. D’entrada el màster ha atret un perfil internacional d’estudiants.

Segons el coordinador de la titulació, el professor de la Politècnica a Manresa Ilker Demirkol, «el llançament d’aquest màster reflecteix el compromís de l’EPSEM i de la UPC amb la innovació i la preparació dels estudiants per a les professions del futur». Assegura que en un món cada cop més connectat i dependent de la tecnologia, les habilitats en intel·ligència artificial, ciberseguretat i Internet de les coses, són essencials. Finalment, comenta que el màster «no només forma els estudiants amb aquests coneixements, sinó que també els prepara per ser líders en la transformació digital de la indústria».

Formació valorada

El nou màster té com a objectiu proporcionar formació científica i tecnològica avançada i especialitzada en intel·ligència artificial i ciberseguretat, i la seva aplicació en Sistemes Connectats a Internet per cobrir l’escassetat de professionals que hi ha actualment en aquest àmbit a escala europea. D’aquí la implicació de les institucions europees en aquest tipus d’estudis. La formació en Tecnologia de la Informació i Comunicacions (TIC) està molt valorada en la indústria i en la recerca.