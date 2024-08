L’Oficina de Turisme de Manresa obrirà al nou local a final de setembre, dos anys després del previst

L’obertura de la nova seu de l’Oficina de Turisme de Manresa sembla la cançó de l’enfadós. Finalment, segons ha informat el regidor responsable, Joan Vila, demanat per aquest diari, no serà fins a final de setembre que obrirà portes a l’antiga Fonda Sant Antoni, a la rehabilitada casa Fàbregas, al costat de la casa gran. L’Ajuntament n’ocuparà la planta soterrani, la planta baixa i la primera planta. El desembre del 2021, va situar pels volts de l’estiu del 2022 la inauguració de les noves instal·lacions. Si es manté la darrera previsió, no serà fins al cap de dos anys.

Baixos on anirà la nova Oficina de Turisme de Manresa / EDUARD VEGA

El regidor d’Empresa, Coneixement i Turisme ha explicat que «les obres es van donar per acabades fa pocs dies», però que es va veure que, per fer el trasllat pensant en la possibilitat d’obrir la nova seu per la festa major, que tindrà lloc del 29 d’agost al 2 de setembre, s’anava massa just perquè s’estan fent torns de vacances del personal que hi anirà i s’esperarà fins que hi siguin tots. Des de l’actual seu al número 10 de la plaça Major, que els ha quedat petita, els treballadors de l’àrea de turisme es traslladaran a l’altra banda de la plaça, al número 20.

L’Ajuntament va informar el 22 de juny del 2020 que havia signat el lloguer per poder fer ús d’una part (1.051,21 m²) de l’antiga Fonda Sant Antoni per ubicar-hi l’Oficina de Turisme i Projecció de la Ciutat amb una durada del contracte de 20 anys i un preu de lloguer mensual de 4.250 euros (+ IVA), uns diners que va especificar que no pagaria fins que no estiguessin tots els serveis a punt per entrar-hi a viure. Les obres d’adequació dels espais es van fer amb un pressupost de 454.484,88 euros (IVA inclòs), finançat en part amb fons Next Generation (153.218 euros del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència).

La distribució

Els espais oberts a la ciutadania (atenció al públic, informació i marxandatge, zona d’espera, sala d’acollida, i banys generals i de mobilitat reduïda) se situaran a la planta baixa, mentre que a la primera hi haurà els espais privats destinats a oficines. A partir de l’escala central, quedarà diferenciada l’àrea interna de turisme amb façana a la plaça Major, i la resta de dependències municipals a la banda de la galeria.

A l’edifici rehabilitat també hi ha 14 habitatges amb serveis comuns per a gent gran propietat de la Fundació Sant Andreu Salut.