S’obre el termini per demanar ajudes per adaptar els banys de pisos amb persones grans o dependents a Manresa

El termini per sol·licitar les ajudes de l’Ajuntament de Manresa per adaptar les cambres de bany i fer-les més accessibles per a persones grans o dependents, ja està obert. Es pot demanar la subvenció durant tota l'anualitat de la convocatòria (2024) i fins a exhaurir la dotació pressupostària, que és d'un total de 30.000 euros.

Les sol·licituds les poden demanar persones més grans de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran de 65 anys o més. També les poden demanar persones que formin part d’una unitat de convivència que inclogui, entre els seus membres, alguna persona amb un grau de dependència reconegut i que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge objecte de l’arranjament, i a les quals aquest arranjament beneficiï directament.

A més a més, s’han de reunir els requisits establerts a les bases reguladores, i adjuntar la documentació requerida a les esmentades bases, que es van aprovar en el ple municipal del mes de juliol.

La sol·licitud es pot presentar a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Manresa a través d’aquest enllaç.

També es pot presentar la sol·licitud presencialment a l’Oficina Municipal d’Habitatge (carrer d'Amigant, 5), o a les dependències de l’Equip d’Atenció a la Dependència, Discapacitat i Gent Gran (EDID) ubicat al carrer Cintaires, 30-32, 3r, Edifici Ateneu Les Bases, on se'ls facilitarà el model de sol·licitud que cal complimentar.

Un màxim de 4.000 euros per habitatge

Les ajudes contemplen una subvenció total del cost de l’adaptació, amb màxim de 4.000 euros per habitatge i les actuacions subvencionables són intervencions o obres d’arranjament en l’interior dels habitatges que tenen com a finalitat l’adequació i millora de l’accessibilitat de la cambra de bany per facilitar la higiene personal, consistents en:

Substitució de la banyera per un plat de dutxa o adaptacions de banyera o dutxa, canvis d'aixetes.

de la per un plat de dutxa o adaptacions de banyera o dutxa, canvis d'aixetes. Substitució o adaptació del WC o del lavabo.

del WC o del lavabo. Eliminació del bidet o d'altres elements per facilitar la mobilitat.

del bidet o d'altres elements per facilitar la mobilitat. Canvi gir de porta i/o ampliació de la porta d’accés al bany.

i/o ampliació de la porta d’accés al bany. Instal·lació de tractament antilliscant de paviments.

de paviments. Instal·lació d'ajudes tècniques (seients, alces, agafadors, barres de subjecció, passamans, entre d’altres).

Tots els requisits i la documentació específica necessària per poder fer la sol·licitud es pot consultar en aquest enllaç.