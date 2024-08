Formigó blindat al Centre Històric de Manresa: el paviment que genera polèmica

El formigó blindat amb granit és un dels paviments més característics del Centre Històric de Manresa, l’Ajuntament el segueix estenent pels carrers, com passarà al carrer Santa Maria pròximament. Però, al mateix temps, és un dels terres més polèmics. Des de la seva estrena 15 anys enrere, ha estat motiu de queixa per veïns, comerciants i vianants, ja que en la seva estructura hi veuen inconvenients notables.

Aquest diari ha parlat amb una vintena de comerciants i veïns de les zones on hi ha paviment de formigó blindat amb granit per saber què en pensen d’aquest tipus de paviment característic de la capital del Bages. Una de les coses que més els preocupa és la seva irregularitat si no està perfectament enrasat.

Una veïna de 84 anys que no ha volgut desvelar la seva identitat, ha explicat a aquest diari que «quan l’Ajuntament va estrenar aquest paviment vam expressar el nostre desacord i vam reivindicar que no el posessin, perquè suposaria un inconvenient per a la gent gran. Però no ens van fer cas, i ara no només suposa un problema per a la gent gran sinó per a qualsevol persona que vulgui passar amb un carro, o amb unes sabates de taló», explicava. Afegia que ella sempre que pot, passa pels costats, on el terra és llis i no hi ha tant perill d’entrebancar-se. Mercè Torras, és advocada i de camí a un judici caminava amb pressa i sabates de taló pel passeig de la República. Quan aquest diari li va preguntar què en pensava del terra de formigó blindat, immediatament va respondre que és incòmode i «un perill per passar-hi amb els talons».

Un tram del paviment que mostra la facilitat que hi ha per entrebancar-s'hi / Maria Sobrerroca

Josep Maria Coll té 80 anys i pensa que si no es deformés i estigués llis «estaria més bé». El problema, tal com explicava, és que això no és així «les llambordes no estan posades amb lògica geomètrica i sobresurten. Hi ha clots que fan que la gent gran com jo ens entrebanquem. Fa uns mesos vaig caure-hi i em vaig fer mal al genoll». La Maria, de 66 anys, té algunes complicacions per caminar, i a l’hora de passar per certs carrers ha de vigilar més. La plaça del Carme on hi ha formigó blindat és un dels llocs on ha de tenir més precaució: «aquí, si no vull caure, he de vigilar especialment».

Candida d Blas de 86 anys també veu un problema la irregularitat del paviment. Deia «que als llocs on els llambordins no estan aixecats no tinc res negatiu a dir, però veig un problema que hi hagi trams del carrer on aquests sobresurtin i provoquin que les persones s’entrebanquin». Jessica Calvo, de 31 anys i veïna de la zona, considera que «és un terra complicat per a la gent que condueix, i pels nens petits i gent gran, ja que els pot portar a caure».

És el cas de Sergi Martínez, de 43 anys. Ell té dos fills, un d’ells més petit que va amb cotxet. Per a ell és un «desastre aquest terra» perquè, segons ha explicat, per passar-hi amb el cotxet és molt complicat: «les rodes s’encallen, és irregular i fa que el nen pateixi sotracs, és molt molest», deia.

Calvo també lamentava el temperi que genera i que deia «es nota molt». Ella és sensible al soroll i aquest tipus de terra «ressona molt i fa molt eco quan hi passen persones amb maletes. S’hauria de trobar un equilibri entre un tret característic del Barri Antic i la comoditat per les persones», explicava. Hui, és cambrer d’un bar a la plaça de la Reforma, i també troba un inconvenient el soroll que provoca el relleu del terra quan hi passen maletes.

Josep Maria Coll, creu que «està molt bé voler seguir una línia estètica per al Centre Històric, i hi estic a favor. Però aquesta línia ha de quedar ben enllestida, i després fer-ne un bon seguiment» i manteniment.

Els carrers que enllacen amb la plaça Gispert tenen trams de formigó blindat amb granit / Maria Sobrerroca

Montserrat Grané treballa a un comerç del passeig de la República i ha explicat a aquest diari que el problema no el tenen pròpiament davant de la botiga, perquè hi ha un tram de paviment llis, però uns metres més endavant ja hi ha els llambordins, i allà hi veu més complicacions: «és un terra molt dificultós per caminar-hi, aquí com que tenen una alternativa per no passar-hi no veiem gent que caigui, però més avall cap a la plaça de la Reforma sí que provoca més problemes», deia. Grané afegia que no han sentit queixes per part dels clients de la botiga, però, en canvi, sí que n’han sentit per part dels veïns.

Montserrat Sitjes, una veïna de 62 anys creu que és un terra que està mal col·locat, «crec que no ho canvien perquè ja està fet i tirat endavant. Penso que és bonic i que serveix per preservar l’estètica de les antigues llambordes de la ciutat, però s’hauria d’haver fet d’una altra manera. M’agrada la idea pel Barri Antic, però crec que no està ben executada. Perquè ho estigués s’hauria d’arreglar i acabar d’omplir amb ciment perquè la gent no caigui i deixi d’evitar passar-hi», deia.

Meritxell Boy, de 48 anys pensava de manera semblant. Deia que «tot i que no són les llambordes originals respecten l’estètica i això em sembla bé i important de preservar. Tot i això, també veig que és incòmode per caminar, i crec que s’hauria de trobar una alternativa perquè ningú tingués inconvenients per passar per cap carrer de Manresa», explicava.

Altres veïns hi coincidien i explicaven que «la solució perquè aquests trams de carrer deixin de suposar un inconvenient per a les persones seria que s’acabessin d’omplir els forats i polir bé perquè desaparegués la junta que hi ha i que fa que la gent s’entrebanqui».

Laila el Mezahem, de 40 anys i treballadora d’un bar al passeig de la República, no ha rebut queixes per part dels clients sobre aquest tipus de paviment. Tot i això, personalment no li agrada perquè diu que genera molta calor. «Aquest tipus de terra absorbeix molt la calor i fa que després pugi i ens afecti a tots. Si hi hagués més arbres milloraria», explicava. El que sí que ha observat des del bar és que hi ha molt poca gent que passi per la part del paviment de formigó blindat «són pocs els que s’atreveixen a passar-hi. La gran majoria de gent que veig passant per aquí va pels costats, on el terra és llis», deia.

D’altra banda, Pep Ribalta i Pere Rodríguez, de 57 i 67 anys, opinen que és un terra que mai els ha portat problemes. «Tot el que sigui terra natural amb pedra, serà millor que asfalt», deia Ribalta. Rodríguez afegia que «sí que és veritat que hi pot haver gent que amb el relleu es pugui arribar a entrebancar, però això pot passar a qualsevol mena de terra si les rajoles estan aixecades».

Consultat per Regió7, l’Ajuntament ha explicat que el formigó blindat s’utilitza en un 15% del Centre Històric; alguns dels carrers on n’hi ha són els propers a la zona del Carme i al passeig de la República, la zona de la Muralla de Sant Francesc i la de la plaça de Valldaura. Segons el consistori, les queixes que formalment ha anat rebent «se centren en uns pocs indrets», i són degudes a la irregularitat provocada per les juntures entre peces. Explica que, actualment, les juntures rebaixades s’han deixat de fer i que als nous carrers on s’ha instal·lat formigó blindat, com l’ampliació de la plaça de Sant Ignasi i l’esmentat carrer de Santa Maria ja no hi ha ni hi haurà aquest problema.