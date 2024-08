L’antic Mercadona de la carretera de Vic amb Gaudí de Manresa es convertirà en un pàrquing

El que va ser el supermercat Mercadona de la carretera de Vic, que va tancar fa cinc anys, es convertirà en un pàrquing amb una capacitat per a uns 110 o bé 115 vehicles. S’anomenarà Pàrking Gaudí, i la previsió és que obri portes en dos o tres mesos.

El Mercadona en qüestió era a l’edifici del Forn del Vidre, a la carretera de Vic cantonada amb el carrer Arquitecte gaudí. Va tancar el desembre del 2019, quan es va traslladar al barri de la Sagrada Família, on l’empresa va construir un supermercat nou.

Des de llavors no havia tingut cap utilitat i les persianes s’ha mantingut abaixades. Un gran rètol publicitari a una de les façanes de l’edifici s’ha estat tot aquest temps oferint el lloguer de l’espai de més de 3.000 meres quadrats, amb la possibilitat de fer-ne divisions. Finalment, però, els propietaris han decidit convertir el que era el supermercat en un pàrquing.

Dos espais diferents

Segons ha pogut saber Regió7, tindrà dos espais, tots dos amb entrada pel carrer Gaudí. Per una banda, l’aparcament que ja s’oferia als clients del Mercadona. És en una primera planta. Més avall, a la segona planta subterrània, hi ha els aparcaments pels veïns de l’edifici. La primera formaria part del nou aparcament, que tindria una segona entrada una mica més amunt en direcció a la carretera de Vic. Aniria a donar al que pròpiament era el supermercat.

Els promotors de la iniciativa han explicat que s'hauran de fer alguns obres d’adequació om per exemple treure les plaques del sostre i canviar la ventilació. Treure la que i havia i instal·lar-ne una més pròpia per un aparcament de vehicles. També col·locar tot el sistema de barreres per controlar les entrades i les sortides. En dos o tres mesos hauria d’estar tot enllestit.

Entre 110 i 115 places

L’aparcament públic tindrà entre 110 i 115 places, algunes de les quals reservades per pupil·latge les 24 hores del dia. Per cotxes costarà 120 euros, i per motos, 60. Posaran especial èmfasi en el pupil·latge nocturn, amb preus que van dels 60 als 85 euros en funció de si també s’inclou els caps de setmana i dies festius. Pel que fa al preu per hora, s’ha d’acabar de definir, però podria ser al voltant de 2,5 euros.

La mateixa empresa que promou l’aparcament també posa a lloguer els locals que hi havia al costat del Mercadona i que mai no s’ha utilitzat.

El Mercadona de la carretera de Vic xamfrà amb Gaudí va tancar el desembre del 2019. Va ser una mudança exprés. El supermercat va obrir un dissabte amb normalitat i va tancar com sempre a les 9 del vespre. El cap de setmana es va buidar i dilluns a les 9 del matí ja va obrir al seu nou emplaçament del barri de la Sagrada Família, a la cruïlla del carrer Pilar Bertran Vallès amb el Sant Cristòfol.

Va suposar una inversió de sis milions d’euros i l’obertura d’un nou carrer a Manresa, el Pilar Bertran Vallès. És la continuació del Sant Maurici, i connecta la carretera del Pont de Vilomara amb el Sant Cristòfol. Es tracta d’un carrer d’un sol sentit de circulació que en un futur, no se sap quan, ha de continuar fins a connectar amb l’avinguda dels Països Catalans.

Per cert. Pilar Bertran Vallès és el nom de la primera bibliotecària que va tenir Manresa, l'any 1928.