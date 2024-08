Quins supermercats obren el 15 d'agost a Manresa?

Mercadona

Aquest supermercat, tot i ser el que més vendes té en l'àmbit estatal, normalment no obre ni els diumenges ni els dies festius. Per tant, en el cas de Manresa, les tres botigues que té a la capital del Bages romandran tancades.

Carrefour

En el cas de la marca francesa només tindrà obertes les seves botigues exprés que hi ha en les dues estacions de servei CEPSA, a la carretera C-55 P.Q. 24,89. Aquests tipus d'establiment està pensat per compres ràpides o d'última hora i et pot salvar d'un contratemps, però en cap cas està pensat per oferir un servei de supermercat habitual.

Dia

La botiga de la cadena DIA ubicada al carrer Pont de Vilomara tampoc no estarà oberta al públic durant el dia de l'Assumpció de la Verge.

Consum

Els dos supermercats de Consum que hi ha a Manresa no obriran demà, però la seva franquícia Charter sí que oferirà servei. Per ser més exactes, hi ha un total de cinc establiments repartits per la ciutat:

Carrer de Lleida, 25 : 09:00-15:30 i 17:00-21:50

: 09:00-15:30 i 17:00-21:50 Carrer de Talamanca, 1 : 09:00-15:30 i 17:00-22:00

: 09:00-15:30 i 17:00-22:00 Carrer de Roger de Flor, 62 : 09:00-15:00 i 17:00-22:00

: 09:00-15:00 i 17:00-22:00 Carrer del Bisbe Torras i Bages, 38 : 09:00-15:00 i 17:00-21:00

: 09:00-15:00 i 17:00-21:00 Plaça dels Infants, 12: 09:00-15:00 i 17:00-22:00

BonArea

La cadena de supermercats catalana és l'única que mantindrà tots els seus establiments de la ciutat oberts. Hi ha 4 botigues de la marca a Manresa i tenen uns horaris força similars i sense aturada al migdia.