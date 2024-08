Veïns del Centre Històric de Manresa opinen: Què en pensa del formigó blindat amb granit característic de la ciutat?

Des de la seva estrena el formigó blindat amb granit, el tipus de terra que omple alguns dels carrers del Centre Històric de Manresa, ha rebut queixes de vianants i veïns per la seva irregularitat i les complicacions que aquesta genera: caigudes, entrebancades i maletes que ressonen per tot el carrer són alguns dels inconvenients que presenta. Regió7 ha parlat amb deu veïns de les zones on hi ha aquest tipus de paviment per veure què en pensen els més habituals: els ha portat mai problemes i el canviarien? O el deixarien tal com està actualment?

Juan Cubillas. 87 anys: «Amb el caminador és complicat de passar»

Jo utilitzo un caminador per desplaçar-me i aquest tipus de terra és el pitjor de Manresa per passar-hi. És molt incòmode perquè és desigual, alguna vegada m’hi he entrebancat. Si s’arreglés d’alguna manera que quedés més llis aniria millor per a les persones grans.

Cristina Freixa. 25 anys: «Agradable a la vista, però no als peus»

Els relleus que té aquest paviment alguna vegada han fet que m’entrebanqui. Si a mi, que soc jove, m’ha passat no em vull imaginar la gent gran. Tot i això, em sembla bonic i més agradable que un simple asfalt, però no sé si és massa viable. Haurien de fer-ho més llis.

Ramon Menac. 62 anys: «És un inconvenient per a la gent gran»

És un paviment bonic, però poc pràctic sobretot per a les persones grans o aquelles que portin sabates de taló, perquè és molt fàcil entrebancar-s’hi. Crec que es podria aconseguir la mateixa estètica si es fes un paviment imprès, i això no portaria tants problemes.

Anna Cots. 40 anys: «Es podria comprovar si compleix la norma»

Mai m’ha portat problemes, però entenc que si té relleu, algú s’hagi pogut entrebancar. Es podria comprovar si compleix amb la norma dels graus de relleu. Suposo que s’inspira en la llamborda, però potser valdria la pena recuperar l’original que queda tapada per asfalt.

Irma Socorro. 66 anys: «S’hauria de fer el paviment més pla»

Aquest terra a mi mai m’ha suposat un problema, però sí que veig que per la gent més gran que jo ho pot arribar a ser perquè com que no té una superfície plana és fàcil que les persones es puguin entrebancar. Amb un allisat del paviment ja se solucionaria el problema.

Ramon Meix. 74 anys: «No és un paviment llis ni regular»

És un tipus de terra que per caminar va força malament perquè té molts desnivells i parts que sobresurten. No és un carrer llis i no m’agrada perquè ho trobo una complicació. Hauria sigut més fàcil fer un carrer on la gent pogués caminar tranquil·lament sense por de caure.

Marc Baylina. 29 anys: «Mai m’ha suposat un problema»

Mai m’havia qüestionat que aquest tipus de terra podia implicar inconvenients per a algú. A mi no m’ha suposat cap problema ni conec ningú que n’hagi tingut. El passeig de la República és gran i per sort hi ha alternatives de pas per on les persones poden caminar.

Car Coromina. 52 anys: «És estètic i al Centre Històric queda bé»

Personalment, no em desagrada perquè penso que és estètic i al Centre Històric hi queda bé. És cert que potser el fet que tingui relleu pot suposar un inconvenient per algun tipus de persones que van amb cotxets, cadires de rodes o que tenen dificultat per caminar.

Jordi Gaitx. 54 anys: «És bonic, però li falta manteniment»

M’agrada l’estètica que té, però trobo que estaria millor si fos llis. Aniria més bé perquè les persones no s’entrebanquessin i perquè les suspensions dels cotxes no patissin. A més, també penso que li falta una mica de manteniment, ja que algunes zones estan en mal estat.

Alba Gil. 38 anys: «El soroll que provoca és molest pels veïns»

És un terra que quan plou patina molt i això provoca caigudes. Jo mateixa hi he relliscat més d’una vegada. Penso que hi ha altres maneres de fer terres que preservin la identitat i que no generin un problema. A més el soroll també és un inconvenient perquè ressona molt.