Aixecar la persiana un festiu de ple agost

Fins fa uns anys, trobar comerços oberts en dies festius i en ple mes d'agost hauria estat com buscar una agulla en un paller, exceptuant aquells dedicats a la rebosteria o al menjar preparat, però cada vegada són més els supermercats i els petits negocis - sobretot aquells regentats per immigrants - que decideixen aixecar la persiana en dates assenyalades com aquest dijous, dia de l'Assumpció. Tal com expliquen, l'obertura en dies de festa al calendari respon a la necessitat de fer calaix per cobrir les despeses, sobretot en els casos dels petits comerciants, però també a uns nous hàbits de la ciutadania que aprofita les jornades de descans per omplir el cistell.

És el cas del supermercat BonÀrea, situat al carrer Sallent de Manresa, on aquest dijous s'han pogut veure desenes de persones fent cua a la caixa amb els carros ben plens. L'encarregada de l'establiment, Carla Manzano, posa en relleu el fet que durant aquesta jornada han registrat pràcticament la mateixa activitat que un dia normal. "Aquest mes d'agost la clientela ens ha pujat un 5% més respecte a l'any passat, la sensació és que hi ha menys gent que ha marxat de vacances o bé que les agafen fora de temporada", diu Manzano, que assegura que fa temps que nota un canvi de tendència de la gent a l'hora de comprar en dies festius. "Hi ha una part dels consumidors que aprofiten els diumenges i dies festius per fer la compra de la setmana, en alguns casos a la recerca d'ofertes i, en altres, perquè no tenen temps entre setmana".

Un altre dels establiments que obre malgrat ser un festiu que coincideix en ple mes d'agost, convertint-se en una de les poques excepcions en el seu sector, és l'estanc 10 situat a la Muralla de Sant Domènec de Manresa. Una de les dependentes, Aira Sánchez, destaca que són dels pocs estancs que obren els dies de festa i que precisament per aquest motiu han consolidat un públic que sap on acudir quan els manca tabac o altres productes que venen a la botiga. "Els clients sempre responen en dies festius i, sorprenentment, aquest agost estem tenint més gent del que seria habitual per aquestes dates", assenyala Sánchez, que remarca que només obren fins al migdia.

Obrir per mantenir el negoci

D'entre els comerços que destaquen per la lluentor que projecten a l'exterior, al costat d'una gran majoria amb la persiana abaixada, també hi ha molts petits negocis regentats per persones immigrants que obren pràcticament cada dia de l'any. Un exemple és la carnisseria i fruiteria del número 77 de la carretera de Vic de Manresa, que fa quatre anys que regenta Soultana Taufik. El manresà, que és originari del Marroc, explica que normalment sempre acostumava a tancar una setmana a l'agost per anar a veure la família, però enguany no s'ha vist en cor de tancar. "Han apujat els preus de tot, de la llum, del lloguer, dels productes... Obrim per subsistir", destaca.

Taufik explica que manté la botiga oberta cada dia de la setmana i que es relleven els torns amb el seu germà per intentar cobrir totes les hores des del matí fins al vespre. "Els dies de més feina sempre són entre setmana, però festius com avui la gent també ve a la botiga, sobretot són treballadors que no tenen temps entre setmana o persones que s'han descuidat alguna cosa". En el seu cas van obrir el negoci l'any 2020, en plena pandèmia, i des d'aleshores, assegura que s'han pogut recuperar, però amb dificultats. "Amb la crisi hem guanyat molts clients perquè venem els productes molt barats, però això també ens condiciona a l'hora d'apujar els preus per assumir les despeses", comenta el venedor.

Entre els comerciants que s'intenten fer un lloc diferenciant-se de la resta també destaca el cas d'Ali Hassan, un jove de 21 anys procedent del Pakistan que té una botiga d'alimentació i venda de productes de mòbils a l'avinguda de les Bases de Manresa. Hassan explica que fa nou mesos que va obrir la botiga i que, des d'aleshores, no ha fet cap dia de festa "per intentar mantenir el negoci". El comerciant posa en relleu que el fet d'aprofitar el forat d'obrir en festiu o en diumenge, a diferència de la majoria de les botigues, "permet captar clients que no vindrien si no fos perquè som dels pocs que estem oberts".

De la mateixa forma, en un altre punt no massa llunyà de la ciutat, al carrer Barcelona, hi ha un rètol que anuncia que obren de dilluns a diumenge. Es tracta d'una barberia especialitzada en afaitats i talls de cabells masculins. Un dels copropietaris del negoci, Abdelaziz Kabouri, apunta que mantenen l'establiment obert "per donar servei i per generar més ingressos". Tot i que assenyala que en dies festius la feina sol baixar, "per pocs clients que vinguin val la pena obrir". Kabouri destaca que hi ha moltes barberies com la seva repartides per Manresa que els fan la competència, però, afortunadament, diu, "hi ha molta demanda". Cada vegada són més els joves que acudeixen repetidament a la barberia per fer-se degradats i rapar-se pels costats. "En alguns casos, fins i tot, venen dos cops per setmana i sovint coincideix en festiu", destaca.

