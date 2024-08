Aloy garanteix que la Festa Major Alternativa es queda al Puigmercadal

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha assegurat que la Festa Major Alternativa és indissociable de la Festa Major de la ciutat. Ha garantit que es durà a terme a la plaça Puigmercadal i que s’està treballant perquè es pugui continuar celebrant a la mateixa plaça en pròximes edicions malgrat l’oposició d’un grup de veïns de l’edifici de can Jorba, que amenacen d’anar als jutjats queixosos pel soroll. Paral·lelament, els organitzadors de l’Alternativa han convocat una manifestació pel pròxim dia 29 per reclamar la seva continuïtat. Aloy ha lamentat que acusin l’Ajuntament de no fer prou per preservar la festa. Aquest és el panorama.

L’Alternativa es farà aquest any a la plaça Puigmercadal, però amb l’amenaça dels veïns d’acudir als tribunals si no es redueix el soroll. En aquest context Aloy ha manifestat a Regió7 que «si hi ha una normativa que va en contra de la nostra cultura popular i la nostra manera de celebrar les festes a carrers i places, hem de canviar la normativa i no pas eliminar les festes populars». Ha afirmat que no és un problema de la Festa Major Alternativa, sinó de totes les festes majors del país. Per aquest motiu la Generalitat està elaborant un decret que «ens permeti ser més flexibles en determinats moments».

Estudis tècnics

D’entrada l’Ajuntament ha encomanat a una empresa externa un estudi per reduir l’impacte acústic de l’Alternativa (vegeu Regió7 del 8 de juliol) i garantir el descans dels veïns fins als paràmetres que marca la llei, i garantir, també, la celebració de la festa. S’està treballant en l'aplicació de mesures tècniques que permetin redirigir el so i reduir així l’impacte del so en façana que arriba als veïns. També en canviar els horaris els dies feiners que no són vigília de festius.

Segons l’alcalde de Manresa, «hem dedicat i dedicarem molts esforços, tant la regidora de Cultura com els equips tècnics de l’Ajuntament i jo mateix, a aquest tema» perquè «ens preocupa. Fa 33 anys que se celebra i hem de ser capaços que es pugui continuar fent amb tranquil·litat i garanties». Per aquest motiu «s’han de minimitzar tant com sigui possible les afectacions als veïns, i implementar mesures que els assistents no haurien de notar, però sí els veïns». Ha afirmat que les festes s’han de celebrar «al centre de la ciutat. No podem obligar la gent a desplaçar-se».

Respecte a la manifestació convocada pels organitzadors, Aloy ha comentat que si fos per denunciar que la normativa «va en contra de les festes populars, també hi seríem. Però em sembla injust que ataquin l’Ajuntament quan fa mesos que estem dedicant molts esforços. He abordat el tema des del primer dia amb ells».

La manifestació se celebrarà el 29 d’agost a les 7 de la tarda. Sortirà de la Ben Plantada, a la Bonavista. Segons els organitzadors, es tracta d’una convocatòria «per a reclamar la continuïtat de l'Alternativa a la plaça Puigmercadal i la fi de les traves a les iniciatives culturals i polítiques efectives per garantir la continuïtat i protecció de la cultura popular al centre de la nostra ciutat». Consideren que es persegueix per motius econòmics i ideològics, i carreguen també contra l’Ajuntament, de qui diu que no ha acomplert els seus compromisos.

Els veïns

Per la seva part el grup de veïns de can Jorba va anunciar a principis de juliol que s’avenia a què se celebrés una nova edició de l’Alternativa si es duien a terme canvis tècnics per garantir el seu descans. En cas contrari optaran per anar directament als jutjats.

A les comarques centrals hi ha el precedent de la Patum de Berga de fa dos anys, quan un jutjat de Barcelona va prohibir els concerts previstos pel dissabte de festa a la plaça Cim d’Estela arran de la denúncia de la residència Berga Residencial.