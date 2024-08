De Manresa al Vaticà: la comunitat de la mesquita de l'Aranya regala un Alcorà al Sant Pare

De la mesquita de Manresa fins al Vaticà. És el viatge que ha fet un Alcorà que el president de l'Associació Cultural Islàmica del Bages, Abderrahim Hajji Said, i l'imam de la mesquita situada a l'antiga fàbrica de l'Aranya o del Salt de la capital del Bages, han regalat al Sant Pare. Aquest, quan el va rebre, ahir dimecres, de mans del xilè Juan Carlos Cruz, membre de la Comissió Pontifícia per a la Protecció dels Menors, li va comentar que el tindrà al seu despatx i va mostrar el seu "orgull i satisfacció" pel regal perquè, a més a més, s'està preparant per fer una visita a països asiàtics i a comunitats musulmanes i el farà servir per preparar els missatges que hi adreçarà. Tot plegat ho ha explicat a Regió7 sor Lucía Caram, atès que comparteix amistat amb el Sant Pare i també amb Cruz, que l'ha acompanyat en alguns dels nombrosos viatges humanitaris a Ucraïna que ha fet la monja establerta a Manresa.

Alí i Cruz amb l'imam de la mesquita Al Fath de l'antiga fàbrica de l'Aranya i el president de l'Associació Cultural Islàmica del Bages / Arxiu particular

Dissabte passat, Cruz va visitar la capital del Bages acompanyat per monsenyor Luis Manuel Alí, bisbe auxiliar de Bogotà, que el març passat va ser nomenat secretari de la Comissió Pontifícia per a la Protecció dels Menors per part del Papa Francesc. Cruz i Alí van fer un recorregut per la mesquita de l’Aranya, que el juliol de l'any passat va inaugurar les obres de millora dutes a terme. El president de l’associació cultural islàmica i l’imam els van fer una visita guiada i van regalar un alcorà traduït al castellà a Alí i un altre perquè li portessin al Papa. Ahir a la tarda, Cruz li va lliurar al pontífex.

Abderrahim Hajji Said, president de l’Associació Cultural Islàmica del Bages, lliura l'Alcorà per al Papa a Juan Carlos Cruz / Arxiu particular

El 2018 la fins aleshores anomenada mesquita Al-Fath es va passar a dir Centre Cultural Islàmic de Manresa per abastar més àmbits que el purament religiós.

