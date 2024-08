Manresa obre la convocatòria per demanar ajuts per a la contractació de persones per fer treballs a la llar o de cures

L'Ajuntament de Manresa ha obert la convocatòria per sol·licitar ajudes per a la contractació o ampliació de jornada a persones que treballin en l'àmbit de la llar o de les cures, amb l'objectiu de millorar les seves condicions laborals. El termini per presentar les sol·licituds estarà obert fins al pròxim 30 d'octubre.

Les ajudes estan dirigides a persones físiques ocupadores que durant el 2024 hagin contractat o ampliat la jornada a una persona per tenir cura de persones grans, infants o dependents, o tasques de la llar, inclosa la neteja. Queden exclosos de les subvencions les contractacions per a acomplir tasques de jardineria o conducció.

Les ajudes cobriran l'import corresponent a les despeses de Seguretat Social que ha d'abonar la persona contractant o ocupadora, durant l'any 2024, sense que s'estableixi cap mínim de la jornada laboral. La subvenció és per contractes formalitzats entre l'1 de gener i el 30 de novembre d'enguany i poden ser noves contractacions o ampliacions de jornada, però en queden excloses les conversions de contractes temporals ja existents a indefinits.

Per accedir a l'ajuda, l'ocupador ha de ser una persona física, major de 18 anys, i aquesta persona o la persona contractada ha d'estar empadronada i residir legalment a Manresa. A més, el servei s'ha de prestar al domicili de la persona contractant, però també és possible que el treball es faci al domicili d'una persona dependent i que el contracte estigui formalitzat per familiars o el tutor o tutora legal.

Tota la informació sobre la convocatòria, les bases completes i els formularis necessaris per presentar la sol·licitud es pot trobar en aquest enllaç.