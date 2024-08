Un mirador de 300 metres entre dos ponts, a Manresa

Manresa ha guanyat un mirador de 300 metres amb la finalització de les obres per allargar la passarel·la que, situada entre la carretera vella -la que queda a l’altra banda del Passeig del Riu- i el Cardener, connecta el Pont Vell amb el Pont de la Reforma mitjançant un voladís amb el terra de fusta.

El nou mirador, amb unes vistes magnífiques de la Seu allà on la vegetació no les tapa, ha servit, alhora, per eliminar el cul-de-sac en el qual fa anys que s’havia convertit el Pont Vell. Quan van fer la carretera vella, no només va implicar escapçar un tros del viaducte sinó també que el que trobés el vianant quan el travessava d’una banda a l’altra fos directament la carretera. A manca de cap vorera per on transitar, tant per anar en direcció cap a l’estació de la Renfe i el Pont de la Reforma com en la contrària, calia caminar al costat dels vehicles, amb el perill que això comportava.

El primer tram, el 2015

El primer tram de passarel·la, d’un centenar de metres, es va inaugurar l’agost del 2015. Va del Pont Vell fins a l’altura de l’aparcament de l’estació de la Renfe. Aleshores, ja va suposar un pas endavant important pel que fa a la mobilitat dels vianants, però va quedar incomplet perquè els diners -291.291,78 euros, finançats íntegrament per la Diputació de Barcelona- només van donar per fer-ne un tros. En la direcció des del Pont Vell cap a Can Poc Oli, també es va construir un altre tram de voladís de poc més de vint metres acabat en un petit mirador amb vistes al Pont Vell i un recorregut per arribar a sota del pont. Tant el mirador com les grans peces de formigó per habilitar el caminet es van pintar de color ocre.

A banda d’incrementar la seguretat dels vianants, la infraestructura es va fer per millorar la connectivitat de la ciutat amb el Camí Ignasià pensant en la commemoració dels 500 anys de l’arribada de sant Ignasi a Manresa, l’any 2022.

El mes passat va quedar acabat el tram de voladís que quedava per enllaçar del tot el Pont Vell amb el de la Reforma, una estructura de 191 metres amb la mateixa estètica que l’anterior. Es tracta d’un voladís per sobre del riu amb una amplada d’1,80 metres destinats al pas de vianants amb el paviment fet de taulons de fusta i amb una barana de protecció d’1,10 d’alçada. En aquesta ocasió, els treballs, que han durat poc més de quatre mesos, han comptat amb un pressupost de 523.265 euros finançats amb els fons europeus Next Generation per a la recuperació de patrimoni històric.

Amb la nova infraestructura, les persones que vagin o que tornin de la Renfe pel Pont Vell ja no hauran de caminar per la carretera i les que surtin a passejar per l’Anella Verda podran arribar fins al viaducte pel Passeig del Riu, travessar-lo i tornar pel voladís fins al Pont de la Reforma, un recorregut circular que, fins ara, si volien fer, els obligava a anar un tros per la carretera. També significa una millora pel que fa a la connexió del sector i d’altres itineraris de vianants com el de la riera de Rajadell (per accedir a Can Poc Oli) o en direcció a la Torre Santa Caterina.

Un mirador sobre la façana monumental i el riu Cardener, amb vistes a la Seu, a la Cova i al Pont Vell fet a mida dels que gaudeixen passejant i badant.