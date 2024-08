Detenen un home a Manresa per intentar forçar l'exparella a tenir relacions sexuals

Els Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Manresa han detingut un home de 31 anys per intentar forçar la seva exparella a mantenir relacions sexuals. Els fets van tenir lloc aquest dijous a la tarda, en un domicili del carrer Pompeu Fabra de Manresa.

L'avís es va rebre quan passaven pocs minuts de les cinc de la tarda per part d'un testimoni que va alertar els cossos de seguretat en sentir una discussió al carrer Pompeu Fabra de Manresa. Tres patrulles dels Mossos es van desplaçar fins al lloc dels fets i van detenir l'agressor per voler forçar la dona a mantenir relacions íntimes. Segons informa la policia, no té antecedents per fets similars. De moment, l'home ha passat a disposició judicial aquest divendres.

Després de l'incident, la noia va ser assistida pels mateixos cossos de seguretat. Fonts policials expliquen que no presentava lesions físiques, de forma que no va requerir assistència sanitària.