«Els dies festius pots comprar sense presses i trobes més ofertes»

Els consumidors consultats per aquest diari coincideixen a valorar el fet que alguns dels comerços aixequin la persiana els festius, fins i tot, els del mes d’agost. La majoria expliquen que és un recurs que aprofiten per fer aquelles compres que sorgeixen a darrera hora, mentre que d’altres asseguren que és l’únic moment que tenen per fer la compra de la setmana amb tranquil·litat perquè durant la resta de dies la seva jornada laboral no s’adequa als horaris d’obertura dels comerços.

És el cas del manresà Pablo Cortés, que explica que entre setmana té molt poc marge per fer encàrrecs. «Cada dia surto de casa a les 7 del matí i no torno fins al vespre», destaca Cortés, que els dies laborables es desplaça fins a Barcelona per fer de xofer. «Normalment, aprofito els diumenges o els dies que tinc festa per fer la compra de tota la setmana perquè és quan tinc més temps», posa en relleu el manresà, que agraeix el fet que alguns supermercats obrin els dies de festa. «Si tots tanquessin, ho tindria força complicat», assegura.

Un altre exemple és d'Arturo Roche, veí de Manresa, que diu que habitualment va a comprar els dies laborables «perquè és quan hi ha més producte», tot i que reconeix que alguns festius també acudeix a la botiga d’alimentació que té al costat de casa per fer les compres de darrera hora. «Normalment, són compres petites, com ara alguns refrescos o alguna cosa per picar i fer el vermut», apunta Roche, que considera que és «molt pràctic» saber que pots trobar algunes botigues obertes en festiu «sobretot quan t’adones que t’has descuidat alguna cosa i tens convidats a dinar a casa».

D’altra banda, la manresana Marta Ribes explica que aquest mes d’agost s’ha quedat a casa, a diferència d’altres anys, i que agraeix «les poques cues» que es formen a les botigues «tant en els dies laborables com festius del mes d’agost» pel fet que hi ha gent que ha marxat de vacances. «Pots comprar amb més tranquil·litat i trobes més ofertes, sobretot els diumenges o festius», diu. La manresana afegeix que, tret de dies puntuals, procura anar a comprar en dies laborables «per deixar la feina feta pel cap de setmana i afavorir la conciliació laboral dels que estan al darrere del taulell».

La majoria dels comerciants expliquen que normalment els clients aprofiten els matins per fer els encàrrecs, mentre que a la tarda les vendes es relaxen. Per aquest motiu, bona part dels comerços d’alimentació oberts en festiu opten per tancar al migdia perquè a partir d’aleshores baixa la feina. Durant el mes d’agost, mantenen el mateix horari que la resta de l’any perquè asseguren que, malgrat que la clientela baixa perquè hi ha gent que està fora, encara hi ha moviment, sobretot per part dels que tornen de vacances i necessiten tornar a omplir la nevera.

