Manresa té sotracs en alguna calçada que les converteix en un perill

Al milió que destina l’Ajuntament de Manresa des del 2017 al Pla de Millora de l’Espai Públic, aquest 2024 s’hi afegirà mig milió més per resoldre les incidències del dia a dia pel que fa al manteniment de la via pública. L’empresa que ho farà començarà a treballar el setembre. Al carrer de Sant Antoni Maria Claret i al Passeig té feina per fer: tres sots amb què han de conviure els vehicles que hi transiten que, sobretot en el cas dels de dues rodes, poden ser un autèntic perill.

Forat al carrer de Sant Antoni Maria Claret que tapen i torna a sortir altre cop / G.C.

Al carrer de sota l’estació d’autobusos hi ha un forat recurrent perquè el tapen i torna a sortir. Per aquest vial passen molts autobusos i l’asfalt en rep les conseqüències. En aquest mateix carrer, més a prop de la carretera de Santpedor, hi ha un altre sot a la calçada que passa molt desapercebut perquè l’asfalt no està aixecat sinó enfonsat. El fet que no es vegi encara el fa més perillós.

Un altre sot al carrer de Sant Antoni Maria Claret; en aquest cas passa inadvertit la qual cosa encara el fa més perillós / G.C.

Un tercer sot que en aquest cas sí que és visible és el que hi ha al passeig de Pere III un cop passat el pas zebra que hi ha a l’altura de la plaça del Doctor Selga en direcció a la plaça Espanya.