Les obres a Manresa per connectar les Escodines amb l’entorn del Pont Vell arrencaran a la tardor

Havia de quedar enllestida el 2022 coincidint amb la commemoració dels 500 anys de l’estada de sant Ignasi a Manresa, però les previsions de l’Ajuntament no es van complir. Parlem de la connexió de la part alta del barri de les Escodines amb el parc del Cardener, a l’altura del Pont Vell, mitjançant la recuperació i el perllongament del camí de la font de Fans. Segons ha pogut saber Regió7, les obres per fer el recorregut començaran a la tardor.

L’abril del 2018, després de prop de vint anys de conflicte entre els veïns que volien recuperar l’antic camí i el propietari de la finca per on havia de passar, l’Ajuntament, veïns del sector, el Centre d’Estudis del Bages i l’Associació de Veïns de les Escodines van presentar una proposta consensuada per connectar la part superior de les Escodines amb el sector del Pont Vell.

Vistes a la Vall del Paradís

Per una banda, es tracta de recuperar la connexió entre el camí de la font de Fans i la font i la Creu del Tort per tal de relligar l’entorn del convent de Santa Clara amb el riu Cardener. Per altra banda, suposarà crear un mirador que posi en valor les vistes que hi ha des d’aquest indret, començant per Montserrat i continuant per l’obaga i les balmes entre la vall del Cardener i les Escodines, indret que va ser conegut amb el nom de Vall del Paradís -una denominació que apareix per primer cop en una publicació de finals del segle XVII- per l’exuberància de la natura que hi ha. Aquest mirador connectarà també amb el carrer del Peix. El punt superior i inferior de la balma es comunicaran amb una escala que salvarà els 13 metres de desnivell. Un element que replicarà l’escala que ja hi havia hagut des de principis del segle XX, quan es va construir la línia de Ferrocarrils. Aquesta escala desembocarà, en el punt superior, en el nou mirador, des del qual es generaran dos nous recorreguts: un cap a la font i la creu del Tort i un altre cap al carrer del Peix, que acabarà amb un altre mirador a una cota superior.

Antigament, la creu del Tort i el camí de la font de Fans havien estat connectats per un camí de rec que passava a través d’una finca privada, però la modificació del tram superior del torrent del Tort per canalitzar les aigües pluvials va eliminar aquesta connexió. No va ser fins que un col·lectiu de veïns del barri van començar a reivindicar que es recuperés el camí que se’n va tornar a parlar. Diverses entitats de la ciutat es van afegir a la demanda. Finalment, el 2008, l’Ajuntament els va escoltar i va començar a treballar en diverses propostes, però cap no va aconseguir el consens necessari. La materialització del recorregut suposarà travessar dues finques de titularitat privada i, sense el vistiplau dels seus propietaris, no hi havia res a fer. És el que es va aconseguir amb l’acord del 2018.

La relació amb sant Ignasi

Una vegada modificat el pla general per poder tirar endavant el projecte, calia triar l’equip redactor, que el redactés i contractar les obres, que ja disposen de finançament, 350.000 euros de la subvenció de 2,7 milions d’euros dels fons europeus Next Generation, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), per millorar el patrimoni històric d’ús turístic vinculat al Camí Ignasià amb final a Manresa. Sant Ignasi té relació amb l’actuació pel fet que servirà per relligar elements lligats amb ell com la Cova, la creu del Tort i, a través del carrer del Peix, el Pou de Llum.