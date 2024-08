Veïns dels Comtals denuncien que fa anys que demanen busos els festius

«Els mateixos serveis que qualsevol altre barri de Manresa». Això és el que exigeixen els residents del barri manresà dels Comtals, segons explica la presidenta de l’associació veïnal, Montse Rodrigo. Fa quatre anys i mig que ostenta aquest càrrec i, des que va començar, reclama que els caps de setmana i els dies festius passin autobusos pel barri, per molt perifèric que sigui, perquè la gent tingui la possibilitat de moure’s per la ciutat i no quedin confinats.

Els dos grups socials més afectats pel fet que no hi hagi transport públic els caps de setmana i els dies festius al barri són els usuaris més habituals del servei d’autobusos: les persones grans i els joves.

Segons Rodrigo, «els dies que no hi ha autobús hi ha molta gent que no té cap manera de sortir del barri». A més, tal com ja va informar aquest diari en un reportatge publicat l’octubre de l’any passat, el servei de taxi als Comtals és més car que en un altre punt de la ciutat perquè es cobra la tarifa com si el servei fos fora del terme municipal de Manresa. «Per què s’ha de pagar més si també som part de la ciutat?», es queixa la presidenta de l’associació de veïns.

"Manresans de tercera"

«Ens sentim manresans de tercera perquè els dies que no són laborables la gent que no té cotxe queda completament aïllada», lamenta. Manifesta que li dolen les respostes institucionals que ha rebut al llarg de tots els anys que ha demanat «millores lògiques» per al lloc on va néixer: «Reclamem que el nostre barri sigui com qualsevol altre de tots els que hi ha a Manresa, però sembla que sempre ens quedem enrere, ens deixen de banda». Explica que cap de les trobades que ha pogut organitzar amb l’alcalde mai no ha donat els resultats esperats. «No ens sentim gens acompanyats», remarca.

Millora del servei entre setmana

La queixa per la falta de servei de transports públics va acompanyada de la reivindicació de millora de les línies ja existents entre setmana. «No es compleixen els horaris i el servei és del tot deficient», assegura Rodrigo. Per a ella, la conseqüència directa de la inacció política en aquest barri de la capital del Bages és que «la gent queda penjada i com veu que no s’escolten les demandes ciutadanes, cada vegada hi ha menys participació en l’associació de veïns».

La línia de busos que arriba als Comtals no forma part de la xarxa urbana de la capital del Bages, sinó del servei entre municipis que ofereix l’empresa Sagalés entre Manresa, Castellgalí, Sant Vicenç de Castellet i Monistrol de Montserrat. Més concretament, les línies que passen per la parada Els Comtals - Ginebró - l’Espígol són la 781 i la 784.

Teòricament, la freqüència de pas és d’un autobús cada hora, tot i que, segons detalla Rodrigo, «n’hi ha que es passen la parada de llarg». Recorda una situació que va viure fa pocs dies: «A les dues del migdia hi havia un grup d’usuaris d’Ampans i l’autobús va passar de llarg i van haver d’esperar que passés el següent, suportant estoicament la calor». Rodrigo també recorda que «encara hi ha elements de l’antiga parada d’autobusos pendents de treure, com un pal de fusta».

