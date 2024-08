Althaia de Manresa va tenir el 2023 la xifra rècord de 106 donants de teixits

La Fundació Althaia de Manresa va batre el rècord de donants d’òrgans i teixits el 2023. Van ser 106, una xifra que situa la institució manresana en la posició número 6 en el rànquing de donació de teixits entre els centres sanitaris catalans, per davant d’hospitals força més grans com el Germans Trias i Pujol de Badalona (can Ruti) o bé la Mútua de Terrassa. Del total de donants del 2023, quatre van ser donants d’òrgans i de còrnies, cinc de multiteixits i de còrnies, i la resta exclusivament de còrnies.

Ronyons, pàncrees, fetge, cor o pulmons són òrgans que es poden donar i que permeten dur a terme trasplantaments i salvar vides. Qualsevol persona és un donant potencial, sempre que en vida no s’hagi manifestat en contra i que les condicions clíniques i els seus antecedents determinin que els òrgans i teixits són vàlids per al trasplantament.

Donants d’òrgans

En el cas dels donants d’òrgans, el pacient haurà d’haver finat en determinades circumstàncies com una mort cerebral. És el que se’n diu mort encefàlica. «El seu cervell deixa de funcionar, però el cor batega perquè està connectat a un respirador i és a la Unitat de Cures Intensives», explica la cap del servei de Medicina Intensiva de la Fundació Althaia, Sílvia Cano.

Un altre supòsit és la en asistòlia controlada en casos de malalts terminals i irreversibles. Si la família accepta que sigui donant es programa l’èxitus.

Pel que fa a la donació d’òrgans, el 2023 n’hi va haver quatre a la Fundació Althaia de Manresa. Van donar els ronyons i en dos casos el fetge. Deu persones, doncs, van poder rebre un trasplantament. L’any 2018 hi va haver sis donacions; el 2019, sis més; el 2020 van ser set; el 2021, quatre; el 2022, sis i el 2023, quatre.

Cano recorda que en el cas de Manresa hi ha un percentatge baix de donació d’òrgans perquè «no tenim neurocirurgia. Molts malalts que entren amb una patologia neurològica greu necessiten ser intervinguts quirúrgicament i es deriven a hospitals de Barcelona». Serien candidats a fer donació-

Donació de teixits

En el cas dels donants de teixits es tracta de persones que moren a l’hospital, tot i que també poden fer-ho a fora, per qualsevol patologia. Menys conegut que la donació d’òrgans, però igualment important, es pot fer donacions de còrnies, pell, ossos, tendons o teixit vascular com les artèries.

«Les còrnies és el que la societat potser coneix més, però no deixa de ser un teixit i és el que més habitualment tothom pot donar», explica Mercè Cols, infermera l’UCI que forma part de la Unitat de Coordinació d’Òrgans i Teixits de la Fundació Althaia. En coordinació amb el Banc de Sang i Teixits, es valora si una persona pot ser donant de teixits o no en funció de l’edat, antecedents o patologies que ha tingut. «Si hi ha hagut un càncer entremig, per exemple, no podrà ser donant de teixits, tot i que sí de les còrnies Hi ha contraindicacions i es fa un cribratge. A vegades hi ha gent que vol ser-ho i que els hi has de dir que no».

En donació de teixits hi ha hagut una evolució a l’alça. L’any 2018 n’hi va haver 49; el 2019, 79; el 2020 van ser 67; el 2021, 84; el 2022, 103; i l’any passat, 106.

«Per les característiques de l’hospital, 106 donants són moltíssimes», assegura Cano. Explica que darrere aquest rècord hi ha un grup d’infermeria de l’UCI que fa temps va posar en marxa un sistema de treball en xarxa «únic a Catalunya» en el qual ha implicat els professionals de l’hospital per detectar donants potencials. Quan hi ha un cas, es parla amb la família

Moments de trasbals

«Són moments molt dolorosos. La gent està trasbalsada», comenta Cols. «Els expliquem que, si ells volen, el finat pot ajudar altres persones fent la donació. Intentem ser el més educats i empàtics possibles davant la situació que viu la família, i sempre oferim la màxima informació possible». Cols comenta que «et trobes amb tot tipus de situacions. Hi ha qui et diu que no cal que li expliquis res i et diu que sí, hi ha qui veus amb l’expressió que no hi havia pensat, hi ha qui fa no amb el cap i ja ho saps...». Afirma que «ens hem trobat en situacions francament emotives». Quan la resposta és que no, «ens plantegem per què». Sovint és per por i per desconeixement, però «tothom fa el que pot davant el dolor».

Lluitar per viure i donar vida

Per la seva part Cano assegura que interactuar amb familiars a qui se li ha mort algú no és fàcil. «Per la nostra eina nosaltres veiem molts casos, moltes maneres de passar pe aquest mal tràngol i moltes formes de reaccionar de les famílies. Això et dona experiència i també tenim una formació». Comenta que «al final és el contacte amb la gent, l’empatia o el que et transmet l’altra persona el que t’orienta i et diu en quina situació està».

Cano també fa una reflexió: «jo sempre dic que quan ens ingressa una persona, ingressa per lluitar per la seva vida. Quan arriba el moment que ja no podem lluitar per la seva vida, lluitem per la seva mort, perquè sigui el millor possible. I quan finalment ha sigut com ell i la seva família volien que fos, lluitem per una altra vida». És quan arriba el moment de plantejar la donació.

Amb el sí de la família, es posa en marxa el procés d’extracció dels òrgans. En el cas de les còrnies, són infermeres de l’UCI les que s’encarreguen de dur a terme la intervenció. Han estat formades per fer-ho. Si hi ha la donació de més teixits, un equip especialitzat del Banc de Sang i Teixits es desplaça a Manresa per fer la intervenció. Generalment, s’acostuma a fer de nit, quan hi ha quiròfans lliures.

L’extracció també es fa de nit en el cas d’una donació d’òrgans. Althaia compta amb una Unitat de Coordinació d’Òrgans i Teixits formada per professionals mèdics i d’infermeria, que valora cada cas. Quan hi ha un donant es fan analítiques i proves complementàries per confirmar la viabilitat de l’operació, i s’entra en contacte amb l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) perquè ja es posarà en marxa tota la maquinària per buscar un receptor a Catalunya o a Espanya.

S’activa el procés

«En el moment que se sap quins òrgans poden ser viables i quin receptor el pot rebre, s’activa pròpiament el procés d’extracció», explica Cano. «Cada òrgan anirà a un hospital diferent, i és l’equip extractor de cada òrgan qui vindrà a Manresa i farà la intervenció» Són equips especialitzats que «s’enduran l’òrgan al seu hospital. Sovint és també qui farà el trasplantament», comenta. Tot en el menor temps possible. «No es pot perdre temps», assegura. «Habitualment des del moment que ens posem en contacte amb l’OCATT fins que venen els equips no sol passar més de vuit hores». Cano recorda un cas del 2022 d’una persona jove que va fer donació del cor i «va venir un equip extractor d’Astúries perquè hi havia una urgència zero». Això és un receptor que necessitava sí o sí immediatament l’òrgan.

Cano i Cols insisteixen que no fan falta cap carnet ni cap document per poder ser donant. El més important és haver-ho expressat a la família o a l’entorn.

Subscriu-te per seguir llegint