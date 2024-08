Un bar molt exprés

Si hi ha un bar a Manresa on serveixen els cafès «més de pressa i més bons de la ciutat», aquest és el de l’estació de la Renfe. Així ho afirma Salvador Alavedra, propietari del negoci, que es passa el dia servint cafès i entrepans als clients que hi arriben, sovint, a correcuita perquè perden el tren. Tot i les presses, sempre hi ha aquells amb qui, amb els anys, s’ha establert un vincle. «Osvaldo, un tallat com sempre?», pregunta per cortesia Alavedra a un client. I és que a l’Osvaldo no li caldria obrir la boca quan entra al bar de l’estació per tal que Alavedra, que ja és un amic per a ell, sàpiga què vol prendre.

Salvador Alavedra, copropietari del bar amb la seva dona, serveix dos cafès a una parella que espera el tren / MARIA SOBRERROCA

L’Osvaldo és un dels clients que prefereixen anar a l’estació una estona abans que surti el seu tren per poder xerrar amb el Salvador o amb la seva dona, la Manoli Vallejo, amb qui Alavedra comparteix la propietat del bar. El 2014 van posar-se al capdavant de l’establiment i tots dos s’ocupen que, malgrat les presses, no hi hagi ningú que hi entri amb ganes de prendre alguna cosa que es quedi sense el seu cafè o el seu «apreciadíssim ibèric» abans de pujar al tren.

Fa molts anys, el restaurant de l’estació que hi havia aleshores, que no tenia res a veure amb l’actual (estava a l’altra banda d’una antiga passera per arribar a l’estació i va desaparèixer després que el 1939 quedés malmès durant la fugida de l’exèrcit republicà en retirada, que va volar els ponts), tenia la fama de servir les millors truites de tot Manresa. Ara, segons diu Alavedra, «la millor truita no sé si la servim aquí, però el millor cafè puc assegurar que sí». Una afirmació que, segons diu, ha extret a partir dels comentaris dels clients i del distribuïdor de cafè.

El matrimoni té llogat el local a la Renfe. Lògicament, la majoria de la clientela són usuaris del tren i es caracteritzen perquè canvien molt: «Durant la setmana ve molta gent que agafa el tren per anar a la feina o a estudiar, i, el cap de setmana, són més turistes que visiten la ciutat per diversos motius».

Tot i les presses pel fet d’estar pendents del rellotge per no perdre el tren, que és el «pa de cada dia», afirma Alavedra, la relació que es crea al bar entre els seus responsables i algunes persones no està tan condicionada pel rellotge. El restaurador assegura que gaudeix amb el seu ofici «i, com que m’agrada, jugo amb avantatge. El secret d’aquest bar és que som humils, treballadors i que fem bons entrepans, i encara millors cafès», insisteix. Com en tot bar hi ha clients habituals, com l’Osvaldo, amb qui el matrimoni té confiança i manté un tracte familiar.

«Vam tenir la soga al coll»

La pandèmia va ser un cop baix per al bar del matrimoni manresà. «Vam tenir la soga al coll», lamenta Alavedra. El 2018 havien hagut de tancar durant catorze mesos per les obres que es van fer al vestíbul de l’estació. L’agost del 2019 van poder tornar a obrir, però, uns mesos després, la pandèmia va fer que haguessin de tornar a tancar. Per complet, només durant un mes, però, després, van haver d’anar seguint les limitacions d’aforament i d’accessibilitat. «Van ser uns mesos complicats en els quals ens feien seguir unes normes que trobava una mica absurdes».

Pel que fa al tema del lavabo del bar de l’estació, que anys enrere va generar problemes per temes d’incivisme, afirma que han quedat solucionats: «Quan vam agafar el lideratge del bar, el vam pintar i reformar. Ara, és un lavabo cuidat, i intentem seleccionar una mica la gent que hi pot entrar per no trobar-nos amb problemes d’incivisme». A part de les reformes al servei, també n’han fet al local, «tant per fora com per dins». Tot i això, encara en queden algunes per executar, però, «primer, ens volem intentar recuperar de la patacada de la pandèmia. Encara n’estem pagant els plats trencats perquè, evidentment, amb aquesta feina vius, no et fas ric», reconeix.

L’horari que fan va bastant agafat de la mà dels horaris dels trens. «Entre setmana, obrim a les 6 del matí i tanquem a les 8 del vespre i els caps de setmana fem un horari de 8 a 8. De les 8 del vespre fins a la mitjanit, que és quan arriba l’últim tren, tot i que podríem, no obrim perquè no ens ve de dos cafès i d’un servei al lavabo».

Just quan acaba de fer aquesta explicació, entra una parella al bar i demana dos cafès. Alavedra contesta: «Senyors, els dos cafès els volen bons o molt bons?».

