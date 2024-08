Un consol en el pitjor moment

La cap del servei de Medicina Interna de la Fundació Althaia, Sílvia Cano, i la infermeria de l’UCI Mercè Cols, recorden que gràcies a la donació d’òrgans i teixits se salven moltes vides i es millora la qualitat de vida de molta gent. «Sovint no som prou conscient del que podem fer per ajudar». Afirmen que aquestes situacions es donen en ple dol, «un dels pitjors moments de la vida», però que si s’opta per fer donació «pot reconfortar. La mort haurà servit per a alguna cosa». El fet de donar, insisteixen, pot arribar a consolar i fer sentir millor els familiars. «És com no acabar de perdre del tot a algú. Ens hem trobat en situacions francament emotives de com respon la gent», asseguren.

