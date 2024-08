L'edifici de l'Anònima de Manresa es rehabilitarà 10 anys després de passar a mans municipals

Deu anys després que l’edifici de l’Anònima passés a mans municipals, li ha arribat el torn. El pròxim setembre o a principis d’octubre és previst que s’hi comencin a abocar quatre milions d’euros per reconvertir les antigues oficines de la companyia elèctrica Endesa en la seu central dels serveis d’empresa i ocupació de l’Ajuntament de Manresa, serveis que s’han batejat amb el nom de ProManresa. També tindrà usos culturals, que són els que han predominat fins ara en un edifici que, segons el consistori, ha d’ajudar a revitalitzar el Centre Històric de la ciutat.

A mitjans del 2014 Endesa va traspassar a l’Ajuntament la titularitat de l’equipament un cop la companyia elèctrica es va traslladar a l’edifici de La Catalana, a la carretera del Xup. Es tracta d’un equipament de l’any 1920 amb un aire modernista que la companyia elèctrica Endesa va adquirir i rehabilita de dalt a baix per ubicar-hi les oficines de la companyia a la Catalunya central. Amb el canvi es va alliberar l’Anònima.

Petites inversions

Des de llavors s’hi han anat fent petites inversions per condicionar bàsicament la nau principal i poder-hi dur a terme diverses activitats, principalment culturals, com per exemple el Festival Artístic del Barri Antic FABA. Paral·lelament, s’ha anat treballant en els usos que hauria de tenir. Ara li ha arribat l’hora de fer una rehabilitació integral. Dels quatre milions que s’invertiran en la recuperació de l’edifici, tres provenen dels fons europeus Next Generation, i un el posa l’Ajuntament. Han de servir per rehabilitar les antigues oficines de la companyia elèctrica.

És on s’ha previst que s’hi instal·li l’Agència de Desenvolupament Local, ProManresa, que aglutinarà els serveis municipals dedicats a l’emprenedoria i l’ocupació, el Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM) i el Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO) respectivament. També aixoplugarà els serveis tècnics d’Indústria, Universitats, Fires, Turisme i Mercats Municipals, així com els de Comerç.

En total, seran 1.500 metres quadrats, repartits en tres plantes, on treballaran una seixantena de persones que ara estan repartides en diferents llocs com l’edifici de Casa Caritat o el Palau Firal. Les instal·lacions de Casa Caritat que actualment ocupa el CIO es destinaran a aules formatives per a l’ocupació, mentre que la marxa del CEDEM del Palau Firal permetrà ampliar la superfície dedicada per a coworking o el viver d’empreses que hi ha.

A l’Anònima no hi anirà la fundació Fira Manresa, que s’ha de traslladar, també passat l’estiu a una nova seu. En aquest cas a la casa Fàbregas de la plaça Major, a l’antiga Fonda Sant Antoni.

Es preveu que el nou equipament atengui les 7.000 persones que passen anualment pel CIO i el miler de particulars i empreses que ara ho fan pel CEDEM. ProManresa gestionarà 7 milions d’euros, dels quals 4,5 són els que hi ha destinats avui al CIO.

Els usos culturals

Una altra part de l’Anònima es destinarà a fomentar la cultura transformadora i de creació. En aquest cas seran 1.530 metres quadrats que es distribueixen en dues plantes. A la subterrània es rehabilitaran tres sales, una d’elles on hi havia la carbonera on s’emmagatzemava carbó per produir electricitat. També la planta baixa, que igualment es destinarà a usos culturals. La gestió de la part cultural de l’edifici de l’Anònima anirà a càrrec d’una nova entitat en la qual participarà el col·lectiu FABA, mentre que la nau central es continuarà utilitzant per celebrar diversos esdeveniments.

Els últims anys l’Anònima, i sobretot l’esmentada gran nau central, ha acollit espectacles i activitats de tota mena com la Fira Mediterrània, el Festivalet de Circ, el recorregut artístic Jardins de Llum o el Festival Artístic del Barri Antic (FABA). També ha estat escenari de diversos rodatges de pel·lícules, sèries i anuncis publicitaris. Per les dimensions i perquè es tracta d’un recinte tancat, per la pandèmia es va utilitzar per dur-hi a terme propostes que requerien distanciament i control d’afluència com el Campi qui Jugui dels anys 2020 i 2021. El 2021 fins i tot es va utilitzar per dispensar vacunes contra la covid.