El pantà de la Baells resisteix per sobre del 40% de la seva capacitat

La situació dramàtica que han viscut els pantans de casa nostra a causa de la sequera va quedant enrere, tot i que la capacitat que presenten tampoc no és per tirar coets. En el cas de l'embassament de la Baells, al municipi de Cercs, segons la darrera dada sobre l'estat de la reserva d'aigua, el percentatge actual és del 44,60%. Fa quatre mesos seguits que es manté per sobre del 40%, després de baixar fins al 21,50% el gener d'enguany.

Entre l'abril i el maig la Baells va passar del 25,50% al 41,20%; el juny va arribar al 49,40% i el juliol, al 49,90%. Tal com va informar aleshores aquest diari, les pluges de la primavera i el desgel van propiciar que assolís la meitat de la seva capacitat per primer cop en dos anys.

Fa dos anys, el 15 d'agost del 2022, pel que fa al pantà berguedà, el percentatge es va situar en el 36,70% i l'any passat va baixar fins al 33,70%. Segons la dada actualitzada d'aquesta setmana, el volum total és de 109,43 hm³ i el volum actual, de 48,48 hm³.

Sant Ponç pot mantenir el 30%

Pel que fa al pantà de Sant Ponç, a Clariana de Cardener, a la comarca del Solsonès, amb un 32,40% de la seva capacitat, aconsegueix no baixar del 30% a què va arribar l'abril passat, amb un 33,30%. El gener d'enguany havia retrocedit fins al 27,50%. Ara fa dos anys estava al 63,40%, pràcticament el doble que ara, i en fa un, al 36,90%. Amb una capacitat total de 24,38 hm³, actualment és del 7,90.

La Llosa del Cavall, el que està pitjor

El pantà de la Llosa del Cavall, al terme de Navès, també al Solsonès, és el que està pitjor dels tres embassaments de les conques internes del nostre territori. Segons la darrera actualització, té una reserva d'aigua del 26,10%, una mica més d'una quarta part. L'any passat, per la mateixa data, era del 24,90%, i dos anys abans, del 31,40%. El març passat va tocar fons, amb un 16,10% de l'ocupació, que va remuntar fins al 20,10% a l'abril. El maig va pujar al 25,20% i el juny i juliol va superar el 27%. Amb una capacitat total de 80 hm³, només té un volum de 20,95 hm³.

Subscriu-te per seguir llegint