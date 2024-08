Teixits on els fàrmacs no arriben

Els teixits són com «els germans petits de les donacions», comenta la infermera de l’UCI de Sant Joan de Déu, Mercè Cols. «No hi ha dubte que el cor, els ronyons i el fetge o els pulmons salven vides, però els teixits, per ells mateixos, són importantíssims». Les còrnies poden tornar la vista a algú que l’ha perdut a causa d’un accident o una malaltia; els ossos es poden implantar a qui ha patit un càncer o a qui té una malformació a la columna; i les vàlvules cardíaques poden servir a nadons que han nascut amb problemes de cor i no podrien sobreviure; i la pell per trasplantar cremats. No hi ha cap medicament que substitueixin els teixits. Cols afirma que caldria fer-ne més difusió.

