Pep Brazó Ramírez, arquitecte: «He tingut la fortuna de participar en obres que són patrimoni de la humanitat»

Té una visió de Manresa fresca, ben poc contaminada per l’entorn social i encara menys per la família. Fa un parell d’anys és la seva ciutat. En aquest període de temps s’ha incorporat a diferents entitats i col·lectius. És extravertit. El satisfà recordar el seu sentiment català, d’aquells que de petits van arribar, amb els pares, procedents d’Extremadura a la recerca d’oportunitats. Van aterrar a la Ronda Exterior del barri de Cerdanyola de Mataró, un lloc extremadament humil. Uns orígens dels quals se sent orgullós. Mai no ha volgut aparcar la seva consciència de classe. Per això, encara actualment, Pep Brazó Ramírez (Higuera de Llarena, 1957) es declara, sense embuts, anticapitalista. No li agrada que li diguin artista, però ho és. Dibuixa amb harmonia; escriu poesia, com a manera inalterable de reflectir els seus sentiments. La seva feina, en l’àmbit de l’arquitectura històrica, requereix coneixements tècnics i una àmplia cultura. Des de la perspectiva laboral, Brazó ha treballat en el sector públic -Ajuntament de Barcelona- i en diferents empreses privades. En els darrers deu anys forma part de l’equip d’Urcotext, empresa familiar dedicada a la construcció des de 1920 amb arrels a Cardona, que ha estat adjudicatària de destacades obres de restauració patrimonial, com el recentment recuperat Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Tant en aquest com en altres treballs, exerceix de cap d’obra. Entre les obres guardonades que ha intervingut, hi ha Ca l’Aranyó, Casa Burés de Barcelona, Castell de Morella, diversos pavellons de l’antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i Bricktopia. La seva voluntat de divulgar es veu al compte d’instagram @pep_brazo_mirades_compartides. Ha fet xerrades i ha impartit classes, en jornades tècniques professionals i en màsters. Ha publicat en revistes especialitzades. És soci del Centre d’Estudis del Bages i és membre de l’agrupació d’arquitectes que defensa el patrimoni arquitectònic.

Li vaig demanar que escollís un lloc per fer l’entrevista. Ha optat pel Miami.

Queda prop de casa meva, crec que és un lloc tranquil on normalment veig persones que tiren a grans. A més, m’agrada aquest restaurant dels anys cinquanta que té una façana interessant, inspirada en l’art déco dels anys vint del segle passat.

Passejant per la ciutat haurà vist comerç històric que tanca. Què cal fer-ne quan tenen elements patrimonials d’interès?

Els governs municipals, siguin del color que siguin s’han d’implicar en aquest tipus de llegat històric. Hi ha botigues que han de ser catalogades i, si cal, hi ha d’haver suport públic municipal per conservar-les. S’han de protegir com qualsevol altre monument perquè donen caràcter a la ciutat. A Manresa, i a tots els municipis, han de tenir una bona catalogació d’aquests comerços.

A Manresa, hi ha edificis notables que no se’ls manté com cal pel cost econòmic que comporta.

Primer de tot, hem de diferenciar els que són de propietat privada i els de titularitat pública. Jo, a Manresa, veig arquitectura industrial deixada de la mà de Déu, que fa mal als ulls. En situacions així, són interessants els projectes d’integració urbana que poden permetre convertir l’interior d’aquests espais en habitatge públic. Seria una fórmula que permetria als joves accedir a l’habitatge, en règim de lloguer, a uns preus assequibles. En el cas de l’Anònima és un altre espai extraordinari que cal aprofitar. L’Ajuntament ha licitat recentment una primera fase del projecte de la Meritxell Inaraja amb solucions interessants per encabir serveis municipals respectant la conservació del conjunt patrimonial. La putada és que per manca de recursos o de determinació política no s’acaba mai res. Tot es fa a trossets.

Amb deu anys a l’Ajuntament de Barcelona, d’experiència en actuacions urbanes no n’hi falta.

Allà, durant la dècada dels 80 i fins als Jocs del 92, teníem definit que la inversió havia de ser suficient i sostinguda en el temps per evitar que la degradació no avancés més de pressa que la regeneració urbana. Ho vèiem d’una forma clara en diferents obres a Ciutat Vella, Raval, Ribera i Barceloneta. A Manresa caldria posar imaginació i voluntat política per frenar la degradació del Barri Antic. I fer propostes valentes, a mitjà termini, per a regenerar el centre històric amb més ajuts a la rehabilitació i a la promoció de cooperatives per fer habitatge social.

Com a cap d’obra en obres de gran valor patrimonial, entenc que és molt meticulós.

S’ha de tenir una certa sensibilitat per dedicar-te al patrimoni. En cas contrari, millor no posar-s’hi. No es pot treballar com una màquina. En la nostra formació universitària, abans i ara, hi ha una greu mancança d’estudis humanístics. No es pot treballar com autòmats. Cal tenir una visió crítica i exigent perquè quan es construeix o restaura un edifici sempre es faci amb la intenció que les persones se’l facin seu i el puguin gaudir en les millors condicions possibles. En qualsevol intervenció per què tot flueixi, cal buscar-hi la connexió humana, és el que jo en dic mirades compartides amb tothom.

Al Saló de Sant Jordi de la Generalitat vàreu descobrir més pintures originals de les previstes.

A mesura que treballàvem era emocionant veure com, sota les pintures contemporànies, apareixien més pintures de les que originalment es pensava. El Saló ha superat l‘etapa fosca i ha recuperat la llum i la dignitat de la memòria històrica. Hem estat treballant per retirar les pintures murals i pintures sobre tela de gran format, que havien estat col·locades durant els anys 1926-27, en plena dictadura de Primo de Rivera. En aquest projecte, de setze mesos de durada, s’ha restituït l’obra renaixentista del mestre Pere Blai, del segle XVI-XVII. També hem pogut recuperar restes de les traces incises dels quadres frescos de Torres Garcia.

Es veuria en cor de fer un rànquing de les obres que ha intervingut?

Quan es parla de fills, tothom diu que se’ls estima per igual. He tingut la fortuna de participar en obres que són patrimoni de la humanitat. Una iniciativa ben singular va ser el projecte Bricktopia, guanyador del Festival Internacional M3 d’Arquitectura, construït a l’antiga fàbrica Fabra i Coats on vam recuperar un sistema constructiu de voltes de maó de pla combinant-ho amb innovacions tecnològiques. Les persones que impulsaven el projecte, MAP 13 Arquitectes, em van demanar que hi col·laborés. Va ser molt especial. Jo dic que li vàrem donar la volta a la volta fent la revolta. Ens van donar un Premi Catalunya Construcció a la innovació. Alguns no entenien què hi estàvem fent.

El procés fins a acabar un treball de recuperació de patrimoni històric ha de ser forçosament lent.

Hi ha diferents fases, en cadascuna de les quals hi intervenen equips multidisciplinaris. És molt important la primera fase per conèixer la història i l’estat del bé cultural. En general, treballem amb equips competents, però, a vegades, trobem projectes amb memòries històriques i estudis previs infumables o inexistents.

Com es combina la recuperació patrimonial amb les funcionalitats pròpies del segle XXI?

Hi ha aspectes conceptuals a tenir en compte. Si parlem de rehabilitar un espai, vol dir habilitar-lo per a un ús en un període històric concret. S’ha de ser molt curós. Per exemple, seria poc respectuós que en una obra emblemàtica de Josep Puig i Cadafalch s’enderroquessin mosaics de rajoles modernistes perquè es rebentessin rajoles per a encabir-hi uns conductes per a la climatització de l’espai. Qui redacta un projecte de conservació patrimonial ha de ser molt sensible i buscar les alternatives adequades per no malmetre res de l’obra original.

Posi’ns al dia en l’ús dels materials adients.

En obres patrimonials hi ha materials que no són recomanables. No hem de renunciar a allò més nou, però cal valorar-ho molt d’acord amb el coneixement científic i amb el màxim respecte pel medi ambient i la sostenibilitat. Per exemple, el ciment pòrtland és un material poc recomanable, entre altres coses, per la gran despesa energètica que genera fabricar-lo i perquè tenim conglomerats emprats històricament més sostenibles.

Hi ha obres patrimonials que diàriament trepitgen milers de turistes. Això no deu ser aconsellable.

Hem d’anar amb molt de compte amb l’estrès que pot suportar un edifici patrimonial que s’explota per al turisme. Penso que caldria regular-ho per llei per tal de protegir el bé cultural. Cal generar recursos per recuperar la inversió, però no a costa del deteriorament i fatiga dels materials. Hi ha habitatges que es van pensar perquè hi visqués una família, però no per a l’ús continuat de milers de persones. Caldrà regular l’ús i no l’abús.

Tothom té el què es mereix? No. Cal posar fi a les injustícies. Millor qualitat i pitjor defecte. El que et defineix és allò que fas. Quant és un bon sou? Cal justícia i repartir la riquesa. Percep pressió estètica social? Sí, és part del sistema patriarcal. Quin llibre li hauria agradat escriure? Kilimanjaro d’Eva Tur. Una obra d’art. Andrei Rublev, un film d’Andrei Tarkovski En què és expert? Honestament, en res. Què s’hauria d’inventar? Una vacuna contra l’estupidesa. Déu existeix? Ni punyetera idea, soc agnòstic. Quin personatge històric o de ficció convidaria a sopar? Montserrat Roig, per exemple. Un mite eròtic. No soc gaire mitòman, però puc dir la tinent Ripley d’Alien. Acabi la frase. La vida és... Un viatge de no tornada que cal aprofitar. La gent de natural és bona, dolenta o regular? Per experiència, tot alhora. Tres ingredients d’un paradís. En tinc prou amb el planeta sense depredadors. Un lema per a la seva vida. No deixis que la desesperança s’apoderi de tu: lluita!

