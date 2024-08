David Prats, turista que va fer la visita guiada Manresa, cor de Catalunya: «No sabíem que la Seu tingués tantes particularitats»

David Prats, que és administratiu i viu a Barcelona, va fer turisme, aquest dissabte, 17 d'agost, a Manresa amb la seva parella, que també és de Barcelona, i amb una altra parella, amics seus, de Vilassar. Amb un altre grup com ells de quatre persones, en aquest cas arribades del Prat de Llobregat, van fer el recorregut guiat Manresa, cor de Catalunya, que organitza tots els caps de setmana l’Oficina de Turisme i que recorre la basílica de la Seu, el nucli històric, passant pel carrer del Balç, i el llegat modernista.

Com es van assabentar que es feia aquesta visita?

Hem fet altres visites per altres llocs de Catalunya, vam veure aquesta a la pàgina web i vam pensar que era interessant i, com que no està molt lluny d’on vivim, ens anava bé.

Els ha sorprès agradablement? S’esperaven més, menys?

No, ja és el que pensàvem. Tots havíem estat ja a Manresa, però no coneixíem la part cultural. Hi havíem estat més per feina o per altres coses a la part més nova.

Han fet una parada a la Seu on han pogut sortir a l’atri, entrar al baptisteri, baixar a la cripta. També s’han aturat al Frontal Florentí. Els ha agradat?

El que ens ha explicat la guia és molt interessant. No sabíem que aquesta església tingues tantes particularitats i ha estat molt interessant aprendre coses noves i poder-les veure.

Arquitectònicament, la coneixien, la Seu?

Quan passàvem amb tren o amb cotxe, potser havíem vist més l’altre edifici, el de la Cova, però en aquest jo no m’hi havia fixat tant i, ara, veient-lo de prop, m’he adonat que és molt més gran del que em pensava i que té més que coses que una església sola. És com una catedral. Té molts retaules i moltes escultures.

Els responsables de la Seu comenten que, sovint, la gent que visita el temple fa les mateixes reflexions que vostè, que hi han trobat més del que esperaven.

Sí. Recomano visitar-la.

Al principi ha explicat que en anteriors ocasions ha vingut per feina o per altres motius. Entenc que, com que viu a prop, no ha tingut problemes d’allotjament.

M’agrada molt el ciclisme i de vegades hem vingut a fer alguna marxa ciclista i sé que una vegada uns companys van estar allotjats al Santuari de la Cova.