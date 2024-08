Desallotgen i tapien a Manresa la casa ocupada que va generar queixes a la Pujada del Castell per drogues i insalubritat

L'Ajuntament de Manresa ha fet desallotjar i tapiar aquest cap de setmana la casa ocupada del carrer de la Pujada del Castell número 26, que veïns del vial van denunciar el mes passat, a través d'aquest diari, que era una font de brutícia i que sospitaven que s'havia convertit en un punt habitual de tràfic de drogues perquè hi havien vist intercanvis amb gent que hi anava més d'una vegada.

El veïnat va fer un crit d'alerta sobre el fet que, sovint, es tornessin a trobar xeringues usades al parc del Castell, com ja havia passat temps enrere. A banda d'assenyalar les persones que hi van a la nit a punxar-se d'ençà que van posar il·luminació al parc, que roman oberta quan es fa fosc, també van remetre a dues cases ocupades al carrer de la Pujada del Castell. Una d'elles és la que va fer tapiar l'Ajuntament aquest dissabte, juntament amb la casa del costat, també deshabitada, per precaució.

Motius de seguretat i de salubritat

Fonts del consistori han explicat, avui dilluns, que la Policia Local ha desallotjat la casa número 26 del carrer de la Pujada del Castell per motius de seguretat i salubritat i que l’Ajuntament ha emès una ordre d’execució ordenant a la propietat les reparacions pertinents i la neteja de l’edifici, que patia una ocupació il·legal conflictiva, fa notar.

L'edifici desallotjat ha quedat tapiat pel risc que pot comportar a tercers, tant per la part del davant, la que dona al carrer de la Pujada del Castell, com per la part posterior, que dona al passatge de Lladó. La casa, informen les fonts de l'Ajuntament, és propietat d’una empresa i, des de fa un temps, es trobava ocupada per un grup de persones que havien generat problemes de convivència, de civisme i de seguretat a la zona.

Aquest dissabte, durant una actuació policial, agents de la Policia Local van detectar una situació de risc a tercers per les condicions en què es troba la casa, derivada del seu mal estat de conservació i de l’acumulació de brutícia. Una empresa subcontractada pel consistori va tapiar la casa i la del costat, la número 28.

S'ha tapiat la casa número 26 del carrer de la Pujada del Castell i la del costat, la número 28, també deshabitada, per precaució / Arxiu particular

Subscriu-te per seguir llegint