Una central tèrmica on hi havia un teatre i jardí

Un altre equipament públic de Manresa durant la segona meitat del XIX el va portar l’arribada de l’electricitat.

Al final de la dècada dels vuitanta del segle XIX va acabar el contracte entre l’Ajuntament i la companyia de gas per l’enllumenat dels carrers. L’Ajuntament, seguint l’exemple de Barcelona, que des de l’any 1881 gaudia d’enllumenat públic elèctric, es va plantejar la possibilitat d’aquella nova font d’energia, molt més econòmica que el gas, per a la il·luminació dels fanals de la ciutat.

Façana principal de l’edifici de l’Anònima / Arxiu Nacional de Catalunya

La sessió municipal del 31 d’octubre de 1892, presidida per l’alcalde Pere Arderiu, va aprovar canviar el gas per l’electricitat.

El 16 de desembre del 1892 es va fer una subhasta pública per adjudicar l’enllumenat elèctric. La instal·lació havia de tenir 350 bombetes de setze bugies cada una i 10 arcs voltaics de vuit amperes situats on l’Ajuntament estimés convenient. La subhasta la va guanyar la casa Muntadas de Barcelona, que va cedir els drets a la companyia Gallifa, Vila i Ferrer. La companyia estava formada pels industrials Magí Gallifa i Gomis, germà de l’alcalde i propietari de fàbriques tèxtils a Manresa i altres pobles; Lluís Vila i Miralles, industrial de la seda i polític, i el comerciant de la plaça Major Àngel Ferrer i Graner, president de la comissió que decidia la concessió de l’enllumenat elèctric. Com es pot observar, és un exemple més del caciquisme polític de la Manresa de la Restauració.

La inauguració de la llum elèctrica a Manresa es va produir per la Festa de la Llum del 1894 amb la instal·lació de set focus d’arc voltaic a la plaça Major i dos a l’església del Carme.

D’on va sortir el corrent necessari per encendre les bombetes o els arcs voltaics? A Manresa no hi havia cap empresa productora o distribuïdora d’electricitat, ni tampoc la transmissió d’un corrent continu a baixa tensió.

L’electricitat va sortir de la fàbrica de vetes de cotó Viuda Lluvià, que es trobava al número 12 del carrer de Bastardes, i va anar a càrrec de l’electricista Oliveres -del mateix carrer-, que anunciava a la premsa que les seves principals accions efectuades a Manresa eren il·luminar la basílica de la Seu, el Carme i l’ajuntament.

La premsa va recollir aquest gran avenç tecnològic: «La iluminación eléctrica extraordinaria causo gratísima impresión. La Plaza Mayor con siete grandes arcos y adornades con banderas y colgaduras en las fachadas de las casas producía excelente golpe de vista». (La Voz Manresana)

«Hoy recuerda nuestra Iglesia del Carmen aquella Santa Luz que le vino de Montserrat allà en su tiempo, por los aires en forma de Trinidad; màs ahora viniendo como viene dicha luz de la fàbrica de la viuda Lluvià». Clar que, no tothom ho veia igual. «No nos produjo buen efecto la iglesia del Carmen iluminada con luz eléctrica. Los templos necesitan ser iluminados en una forma que no robe el claro-obscuro que les presta severidad. Aquellos tres focos destruyen estas cualidades y las convierten en grandes recintos artísticamente iluminados». (El Comercial)

El 31 de març de 1894 va ser l’últim dia que l’enllumenat públic de carrers i edificis es feia a gas i, l’endemà diumenge, 1 d’abril, va començar el servei a càrrec de la companyia d’electricitat.

Nau principal de la central tèrmica del carrer de Llussà de Manresa / Arxiu Nacional de Catalunya

L’empresa que havia obtingut la concessió sota el nom comercial de Societat Enllumenat Elèctric de Manresa, propietat dels socis Gallifa, Vila i Ferrer, va construir un edifici en el solar que fins aleshores havia ocupat el teatre i jardí del Bon Retiro, que, com que estava a l’aire lliure, només funcionaven a l’estiu amb espectacles i música, al carrer de Llussà. Aquest edifici va ser aixecat l’any 1894, com es pot veure en la portalada d’entrada de l’edifici pel cantó del carrer de la Dama.

Els motius de la ubicació

La localització de la central tèrmica obeïa a diferents factors. En primer lloc, el centre de producció era a prop del centre de consum (en aquell temps l’electricitat no es podia transportar a grans distàncies); tenia aigua que li venia d’un dels ramals que arribaven a la ciutat pel carrer de Puigterrà de Dalt per a la màquina de vapor, i estava relativament a prop del baixador de Manresa-Alta, on arribava el carbó del Berguedà amb tren, i només calia transportar-lo en carros fins al carrer de Llussà.

La central consumia carbó de les mines de Fígols, quatre-centes cinquanta tones mensuals, que arribava amb el Carrilet i era transportat fins a la central tèrmica amb carros, o des de l’estació del Nord, si venia d’altres indrets.

És un edifici industrial de planta baixa més dues plantes pis, obra de l’arquitecte municipal Ignasi Oms i Ponsa. Oms va construir tres cossos d’edificació totalment diferenciats, responent a les diferents funcions de cada part, ja que la que dona al carrer de Llussà havia de servir de fàbrica tèxtil que aprofités el possible sobrant d’energia que generava el complex industrial i oficines de l’empresa.

Per la portalada s’accedeix a un pati interior on hi ha dues naus paral·leles a la primera que havien de servir per fabricar electricitat: la nau d’entremig per a sala de calderes i, l’altra, més espaiosa, ja que fa 28 per 10 metres i sense columnes, per a sala de màquines, quadres de distribució, maquinària auxiliar, etc. A sota dels edificis hi ha uns soterranis que contenien la carbonera, diversos espais de magatzem, el passadís de fums i la base de la gran xemeneia.