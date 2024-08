El públic internacional creix a la Cova de Manresa i el d’Espanya va a menys

Mentre l’Ajuntament de Manresa i la basílica de la Seu han hagut d’arremangar-se per atraure turistes, al Santuari de la Cova el ressò internacional de la figura de sant Ignasi de Loiola li ha facilitat sempre la feina. Malgrat tot, pel que fa a visitants, després de la pandèmia, ha viscut alguns canvis significatius.

Per una banda, segons es desprèn de les dades facilitades pel santuari, mentre que hi ha una tendència a l’alça dels turistes estrangers, en el cas dels d’Espanya, més aviat passa al contrari. Per altra banda, passada la pandèmia, la Cova no ha pogut recuperar el ritme de visitants que solia tenir, amb més de 30.000 anualment.

Fins divendres passat, els visitants al santuari sumaven 20.056 persones. L’any passat, van ser 24.736 en total, i el 2022, any de molta importància a la Cova perquè es van celebrar els 500 anys de l’estada de sant Ignasi a la capital del Bages, van arribar als 25.587. Encara es van notar una mica els efectes negatius de la pandèmia pel que fa a la mobilitat internacional, però no tant com el 2020, amb només 6.069 visitants, i el 2021, amb 11.911.

Lluny dels 32.000 i 35.000

Tot i l’aposta de la Companyia de Jesús per la Cova, amb una rehabilitació de dalt a baix del santuari, començant pel centre d’espiritualitat, continuant per la coveta, l’avantcova i sales annexes i botigueta, entre altres, i acabant per la instal·lació a l’església dels mosaics de Marko Rupnik, un geni en aquesta disciplina amb un expedient embrutat per l’acumulació de denúncies per abusos sexuals contra dones adultes al llarg de més de 30 anys que fins va portar la Companyia de Jesús a expulsar-lo, els visitants que hi passen anualment encara són lluny dels 32.466 del 2019 i dels 35.593 d’un any abans.

Pel que fa a la procedència, si bé caldrà anar-ho seguint per acabar de constatar-ho, es dibuixa una tendència a atraure més visitants de l’estranger que d’Espanya. En el que portem del 2024, dels primers n’han arribat 10.634, i d’Espanya, 9.422. El 2023 van ser 16.928 d’Espanya i 7.808 de l’estranger; el 2022, 20.798 i 4.789; el 2019, 25.488 i 6.978, i el 2018, 28.177 i 7.416, respectivament. Les dades del 2020 i 2021, en haver-hi la pandèmia, no són representatives.

Subscriu-te per seguir llegint