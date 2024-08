Quatre nanosatèl·lits amb segell manresà orbiten al voltant de la Terra

Quatre nanosatèl·lits de l’empresa aeroespacial Sateliot, fundada i liderada pel manresà Jaume Sanpera, observen la Terra des de 600 quilòmetres de distància. Tenen la missió de prestar servei a les grans companyies de telecomunicacions mòbils d’arreu del món per garantir la connectivitat en el 100% del planeta. És el que la companyia ha anomenat: Missió Revolució.

La posada en òrbita d’aquests quatre satèl·lits també comença la fase comercial de l’empresa. Sateliot ja té contractes amb 400 clients de 50 països d’arreu del món que suposaran uns ingressos d’uns 200 milions d’euros. La previsió de la companyia és arribar als mil milions d’euros el 2030.

Enlairament

Els quatre nanosatèl·lits, d’uns 10 quilos cadascun, es van enlairar divendres al vespre hora d’aquí des de la base Vandenberg de la Força Espacial dels Estats Units, a Califòrnia, a bord d’un coet Falcon 9 de la companyia Space X del magnat Elon Musk. Els quatre satèl·lits formen part de l’anomenada constel·lació 5G-IoT, l’Internet de les Coses.

Aquests nanosatèl·lits d'última generació, situats a baixa altitud, actuen com a torres mòbils des de l'espai. D’aquesta forma Sateliot serveix de complement de les grans companyies de telecomunicacions en proporcionar-los la infraestructura necessària per a estendre la seva cobertura allà on les tecnologies terrestres no arriben. Sateliot neix amb la voluntat que els punts foscos de connectivitat que hi ha arreu del planeta, sigui per temes d'ubicació o bé d’infraestructures, passin a ser una cosa del passat. Ja prepara nous enlairaments de cara a l’any vinent, i contempla una constel·lació de més de 100 satèl·lits per al 2028.

Pas històric

El conseller delegat i cofundador de Sateliolt, el manresà Jaume Sanpera, ha assegurat que aquest llançament “suposa un pas històric per a la companyia i ens impulsa cap a una nova fase de desenvolupament”. Ha afirmat que “no tan sols començarem a generar ingressos, sinó que posicionarem Espanya com a líder mundial en connectivitat del que s’anomena Internet de les Coses.

El manresa Jaume Sanpera, conseller delegat i un dels fundadors de Sateliot, el dia de l'enlairament / ALBERT HERNANDEZ/ACN

La missió busca estendre la cobertura a més sectors com l'agricultura, la logística i les infraestructures, entre d'altres, i a empreses com ara pimes, multinacionals i administracions públiques. Al sector primari, per exemple, es pot utilitzar amb la col·locació d'un sensor a les vaques que hi ha als Pirineus per saber on es troben i el seu estat de salut. També en la logística en el transport de contenidors per saber on són en cada moment.

Un cop el coet Falcon 9 va arribar a l’òrbita programada uns 550 quilòmetres, un seqüenciador va activar l'ejecció dels nanosatèl·lits a l'espai. Un cop aquí va començar a arribar el subministrament elèctric als subsistemes principals dels satèl·lits i els sistemes de control d'actitud van iniciar el procés d'estabilització i redirecció dels panells cap al sol.

Unes hores després del llançament, els satèl·lits es van comunicar amb la Terra per primera vegada. Aquestes primeres comunicacions s’han d’utilitzar per a conèixer la telemetria dels satèl·lits i per a verificar el seu correcte estat després de les condicions extremes del llançament. En les pròximes setmanes, es verificaran tots els sistemes dels satèl·lits per a assegurar que tot funciona correctament i que la càrrega útil pugui començar a complir els objectius de la missió amb els missatges 5G IoT.

Seguiment en directe

El llançament es va poder seguir en directe en una pantalla gegant, la segona més gran d'Europa, a Barcelona. Hi va haver missatges de suport de, entre altres, la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant; o el conseller delegat de Banc Santander a Espanya, Ángel Rivera.

Els nanosatèl·lits tindran una vida útil de cinc anys i es desintegraran quan entrin a l’atmosfera sense deixar rastre de brossa espacial a l'òrbita de la Terra, tal com demana l'Agència Espacial Europea (ESA). Va ser el que va fer el passat juliol el primer satèl·lit llançat per Catalunya, l'Enxaneta, en una missió encomanada també a Sateliot. Durant aquests tres anys ha desplegat serveis de connectivitat global d'Internet de les Coses (IoT) i ha servit per obtenir dades de sensors ubicats arreu del territori català, especialment en zones amb poca cobertura.

Els nanosatèl·lits de Sateliot els va posar en òrbita la companyia d’Elon Musk Space X, que va enlairar amb èxit una missió de transport que duia 116 càrregues útils a bord. Des de satèl·lits d’observació de la Terra fins a aparells de robòtica, intel·ligència artificial i per fer projectes d’investigació.