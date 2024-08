Sara Taboada, turista que va visitar la Seu de Manresa: «M’han fascinat les dimensions del temple»

Sara Taboada, de mare francesa i pare colombià, viu a Estrasburg (França) i és música de professió. Dissabte passat, 17 d'agost, va visitar la Seu amb un grup de 24 francesos i belgues que havien arribat a Manresa el dia abans seguint el Camí Ignasià. Després de la basílica, el recorregut, guiat pel jesuïta Josep Lluís Iriberri i per una treballadora de l’Oficina de Turisme, va continuar pel carrer del Balç, l’Oficina de Turisme, on van recollir el certificat de pelegrinatge; la capella de Sant Ignasi Malalt i l’Espai 1522 a la plaça de Sant Domènec. Han estat a Manresa fins aquest dilluns, 19 d'agost, que marxen a Barcelona.

Han arribat a la capital del Bages després de fer una part del Camí Ignasià.

Sí. Hem recorregut un tram al País Basc i un a Catalunya. He carregat piles, amb el pelegrinatge. Sé que per als jesuïtes Manresa és un lloc molt específic. No sabíem què hi trobaríem i estàvem molt encuriosits perquè ens feien entendre que és un lloc molt especial. Si em vaig acostar als jesuïtes és perquè em va semblar una espiritualitat particularment sàvia i molt completa. Em sembla una espiritualitat per als nostres temps i per això m’interessa molt tot el que fan.

Què han vist de Manresa?

Hem vist el centre jesuïta, l’antic hospital [a la Capella del Rapte] i la Seu.

Què l’ha impactat més del que han visitat fins ara?

Em va sorprendre la coveta i el fet de posar l’espiritualitat i el combat interior, que són coses supremament profundes que vivim tots i el món en general, sobre la pedra. Tot plegat fa que sigui molt excepcional perquè, no només es mira amb els ulls de l’arquitectura, que és divina, la veritat, sinó que també hi ha alguna cosa especial que no trobo en altres llocs, com a França. Es mira el patrimoni amb l’ànima, i això és molt impressionant.

Aconsellaria la gent del seu entorn que visités Manresa?

Sí que ho faria.

De la Seu han vist el retaule del Sant Esperit, el Frontal Florentí, el crist romànic... Què li ha semblat tot plegat?

El retaule m’ha fascinat per entendre com va començar a escriure els Exercicis espirituals sant Ignasi. El que també m’ha fascinat són les dimensions del temple perquè, a França, són molt més estrets i, aquí, són impressionants. Ets sents com en un úter. M’hi hauria quedat més estona.