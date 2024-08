La Seu de Manresa consolida els 23.000 visitants anuals

Del 2019 al 2022 els visitants de la Seu de Manresa van fer el salt de 19.000 a 24.000. Lluny del que podia semblar, que havia estat un fet puntual coincidint amb la commemoració dels 500 anys de l’estada de sant Ignasi a la capital del Bages i amb el ressò que se li va donar, la basílica ha aconseguit consolidar des d’aleshores la xifra de 23.000 visitants i escaig, amb una mitjana de 2.000 persones al mes i amb molt marge de millora.

L’aposta per atraure turisme per part de l’Ajuntament, que el 2018 va fer un Pla de Màrqueting Turístic de Manresa, i de la parròquia de la basílica, amb la incorporació, per primera vegada, també el 2018, d’una responsable per impulsar els temes turístics i culturals de la Seu, ha tingut a veure amb l’augment, a partir del 2019, dels visitants a la capital del Bages i, en concret, al seu principal atractiu patrimonial, la Seu, un increment que va escapçar la covid i que es va reprendre el 2022, oi més amb l’esmentada celebració lligada al fundador dels jesuïtes.

Segons dades aportades per la parròquia de la Seu, amb percentatges globals del 2023, un 55% dels visitants a la basílica van arribar de Catalunya, dels quals, un 18% de Manresa i un 38% de la resta del Principat. Un 38% eren de l’estranger, principalment de França (lligat amb les famílies que tenen alumnes estudiant a la FUB), de Sud-amèrica, dels Estats Units, del Canadà i d’Itàlia. D’Espanya, només van ser un 7%; molt pocs.

Albert Tulleuda, gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, responsable tècnic del tema turístic, constata que la capital del Bages rep poc turisme de l’estat. «Hi ha més públic estranger que no pas espanyol, un fenomen que caldrà analitzar», admet.

Parada al Frontal Florentí d’un grup guiat per l’Oficina de Turisme / Oscar Bayona / RG7

«No s’imaginaven el que s’han trobat».

A diferència d’altres ciutats, els mesos eminentment turístics -juliol i agost-, Manresa no s’omple de turistes. En el cas de la Seu, la mitjana de visites aquests dos mesos es mou en les 1.500 persones, mentre que la resta de l’any se situa en els esmentats 2.000. Ramon Prat, dels Amics de la Seu, entitat que fa anys que treballa al servei de la basílica, comenta que «la Seu té un turisme molt particular perquè han de venir-hi expressament». Confirma que «el turisme ignasià continua sent l’estrella». Els comentaris que els arriben de les persones que hi van per lliure, que són la gran majoria; és a dir, que no hi entren amb una de les visites guiades que ofereix el temple (amb cinc grups concertats els pròxims quinze dies) o l’Oficina de Turisme, és que «no s’imaginaven el que s’han trobat».

La Fina, una manresana que dissabte al migdia va entrar una estona a la Seu, cosa que fa de tant en tant perquè li agrada la sensació de pau que li aporta, comentava que «és un patrimoni que, a Catalunya, fa la sensació que no està prou valorat. A Manresa és el més maco que tenim». Quan ha d’aconsellar a algú de fora què pot visitar a la comarca, «els aconsello la Seu i Montserrat». De la seva darrera visita en va destacar que havia pogut veure l’orgue restaurat. «M’ha semblat fantàstic».

Mentre l’organista de la Seu provava l’instrument, i amb l’altar guarnit amb flors per a un casament que hi havia al migdia (a l’orgue va sonar, com no podia ser d’una altra manera, la marxa nupcial), un grup de 24 francesos i belgues que van arribar divendres a Manresa, després de dues setmanes fent dos trams del Camí Ignasià, van passejar per la basílica manresana guiats pel jesuïta Josep Lluís Iriberri, director de l’Oficina del Peregrí del Camí Ignasià, que d’ençà que va entrar en funcionament el camí, el 2011, ha acompanyat desenes de grups pel recorregut entre Azpeitia i Manresa passant per Montserrat. Enguany, haurà acompanyat nou grups, amb unes 170 persones.

Una visita obligada

Un cop a la capital del Bages, la visita a la Seu és obligada. «A banda de les dimensions, el que els crida més l’atenció són els vitralls, els colors i la contraposició entre el món exterior i el món interior. Abans d’entrar ja els diem que és un espai sagrat i que és especial. Des del punt de vista d’Ignasi, pensar que va passar moltíssimes hores aquí pregant, contemplant els retaules i descobrint el que és aquesta història de salvació a partir de les obres d’art que estaven a la Seu, és una escola», remarca Iriberri. Quant a les incorporacions més recents a les capelles laterals, com el Frontal Florentí que, abans de la seva restauració, romania mig amagat al Museu de la Seu, comenta que, «quan venen pobles, nacions, estats, que són joves, com pot ser Austràlia i els Estats Units, veure un frontal amb 600 anys, és meravellós. Els fa una mica d’enveja».

47 apartaments propers al temple

Gerard Pablo, director d’Urbi Apartaments de Manresa, propers a la Seu, amb una oferta de 47 apartaments, comenta que, en el seu cas, «malgrat no ser una destinació turística de primer ordre, els mesos de juliol i agost tenim més turisme que la resta de l’any». Els perfils dels clients que reben són molt diversos: «Hi ha un gruix important per motius laborals. També en tenim que fan pernoctació de pas, per la situació central del territori, sigui per anar cap al nord (Andorra, França o Europa en general), o, ara a l’estiu, al sud. També podem tenir allotjats convidats per casaments, famílies que venen a visitar els fills que estudien a la FUB o a les graduacions, i, sobretot, per esdeveniments a la comarca, com torneigs esportius, actes culturals i fires, entre d’altres».