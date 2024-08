El turisme que passa per Manresa a l’estiu no arriba al 8% del total anual

Com passa a la Seu, les dades relatives a les persones que visiten Manresa amb finalitats turístiques són més bones fora de temporada que no pas a l’estiu. Segons informació facilitada per l’Ajuntament, del total de visitants, a l’estiu, el 2019 van suposar el 7,17%, i el 2023, el 7,49%. Enguany, amb data del passat 11 d’agost, tot just representaven el 6,55%. «El gruix de visitants es produeix durant la primavera i la tardor», assenyala Albert Tulleuda, gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa.

Per què no hi ha turisme a l’estiu? Segons Tulleuda, «la zona de la Catalunya central, especialment càlida els darrers anys, no es defineix com una destinació de vacances d’estiu. A més, les dades generals de turisme indiquen un retorn important dels turistes a destinacions més llunyanes després dels anys postpandèmics».

Malgrat la poca afluència durant els dos mesos amb què en moltes altres localitats fan l’agost, les dades del consistori dels equipaments gestionats per la Fundació Turisme i Fires de Manresa (Museu del Barroc, carrer del Balç, Espai 1522 i Oficina de Turisme) mostren que hi ha hagut un increment anual dels visitants important. El 2019, pels equipaments esmentats van passar 32.857 visitants; el 2023, 33.187, i en el que portem de 2024, 39.709. No hi ha inclosos els 3.956 de les Jornades Gastronòmiques, ni de Sons del Camí, de la Marxa del Pelegrí i de Posta de Sons (3.182 el 2023). S’obvien els anys de la pandèmia -2020 i 2021- i el 2022, que va ser excepcional perquè es van commemorar els 500 anys de l’estada de sant Ignasi a Manresa.

Més visites guiades

L’increment de visitants d’un any a l’altre també s’ha notat pel que fa a les visites guiades que ofereix l’Oficina de Turisme acumulades durant l’any (ja incloses en el total anual anterior). Han passat de 3.858 el 2019, a 4.086 el 2023 i 5.811 en el que portem del 2024.

Enguany hi ha hagut una incorporació important als atractius turístics que pot oferir la capital del Bages als visitants, amb l’obertura del Museu del Barroc de Catalunya. El total de visitants des del 21 de febrer a l’11 d’agost ha estat de 7.243. Per a Tulleuda, no serà fins que es comparin les dades d’un curs sencer que es podrà tenir una dimensió real del paper d’atracció del museu. De moment, les dades acumulades de juliol a l’11 d’agost són: 2.355 visitants el 2019; 2.486, el 2023, i 2.601, el 2024.

