El certamen per triar els nous pubilla i hereu de Manresa ja té candidats

La proclamació de la pubilla i l’hereu de Manresa 2024 ja té quatre candidats. La Comissió de la Pubilla i l’Hereu de Manresa de l’Agrupació Cultural del Bages, que convoca i organitza un dels actes més carregats de tradició de la festa major, ha informat que ja hi ha inscrits tres nois i una noia.

El termini d’inscripcions finalitzarà el 30 d’agost, però, el dissabte 31, si hi ha algun jove que es presenti a 2/4 de 9 del matí a la reunió informativa i als exàmens al local de l’Agrupació Cultural del Bages, també serà acceptat perquè, comenten des de l’organització, n’hi ha molts que estan de vacances que potser fins al darrer dia no es decideixen a participar-hi.

Com ja es va fer l’any passat, l’acte de proclamació tindrà lloc el diumenge de festa major, el penúltim dia de la festa gran, mentre que els anys anteriors, quan la festa durava més dies i incloïa dos caps de setmana, es feia a l’inici.

La festa tornarà al seu escenari habitual, a la plaça de Sant Domènec, que és el preferit pels organitzadors perquè és un espai per on hi ha molt trànsit de gent amunt i avall i molta es queda a seguir la proclamació. Tot i que, finalment, es va fer al Teatre Conservatori perquè va ploure, l’any passat s’havia traslladat a la plaça Major, un lloc, fan notar des de la comissió responsable de l’acte, on cal anar expressament i que, per tant, no els agradava tant com Sant Domènec.

El dia 1, a 2/4 de 6 de la tarda, hi haurà la cercavila del pubillatge des del carrer de Talamanca, i una hora més tard, tindrà lloc el comiat de la pubilla i l’hereu 2023 i la proclamació dels nous.

Què diu la convoctòria

"Des de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, junt amb la Comissió de la Pubilla i Hereu, de l’Agrupació Cultural del Bages, es convoquen als nois i noies manresans a presentar-se com a candidats a Hereu i Pubilla de la ciutat d’aquest any. Se'ls anima a agafar el relleu de la Pubilla i Hereu 2023, la Queralt i el Marc, per així seguir amb la tradició a la nostra ciutat.

Els candidats/es, han d’estar empadronats/des a la ciutat de Manresa, des de fa tres anys com a mínim, han de ser solters/es i tenir entre divuit i vint-i-tres anys.

El termini d’inscripcions per a les candidatures finalitza el 30 d’agost. El dissabte 31, a dos quarts de nou del matí es realitzarà la reunió informativa i els exàmens al local de l’Agrupació Cultural del Bages, on caldrà que assisteixin tots els candidats i candidates amb un representant, el qual formarà part del jurat. L’acte de proclamació es realitzarà el dia següent, diumenge dia 1 de setembre.

Les candidatures es poden presentar a les oficines de Cultura de l’Ajuntament de Manresa (pg. Pere III, núm. 27), al local de l’Agrupació Cultural del Bages (c/ Talamanca, núm. 15), al correu pubillatgedemanresa@gmail.com o al telèfon 659 997 855".

Subscriu-te per seguir llegint