El nadó prematur d'una parella de Manresa sobreviu després de només 5 mesos i mig de gestació

La Unitat de Neonatologia del Parc Taulí de Sabadell ha donat d'alta aquesta setmana la Melany, un nadó d'una parella de Manresa que va néixer el 7 d'abril passat a les 22 setmanes i 6 dies, pesant 450 grams. Es tracta del nadó més petit nascut al centre hospitalari sabadellenc. "Des del principi vam ser molt sincers amb la mare i el pare, era molt difícil que pogués sobreviure perquè els grans prematurs tenen moltes complicacions al néixer, però la seva mare estava convençuda que aniria bé i així ha estat", ha explicat la neonatòloga Núria Torre, doctora del centre. Segons ha informat l'hospital, el part es va avançar per una incompetència cervical, que és quan la cèrvix de la mare va vencent abans d'hora.

L'Evelyn, mare de la petita, va ingressar al Parc Taulí a les 22 setmanes de gestació i l'equip d'Obstetrícia del Parc Taulí li va posar un cerclatge per evitar el naixement prematur, però continuava cedint. "Es va decidir tractar amb corticoides la mare per ajudar el nadó a desenvolupar els pulmons abans de néixer", apunta la doctora Torre.

Davant la possibilitat que la Melany pogués néixer a les 23 setmanes de gestació, es va decidir, en conjunt amb l'equip d'Obstetrícia, realitzar la maduració pulmonar amb una actitud proactiva a la sala de parts sota el desig de la família.

Durant els quatre mesos ingressada al Parc Taulí, la Melany va haver de ser intervinguda dues vegades a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per la persistència del conducte arteriós i per la retinopatia del prematur. Totes dues operacions van anar bé i la Melany ha pogut continuar creixent a la setmana 40.

La importància del suport psicològic

Els pares de Melany, Evelyn i Carlos, viuen a Manresa i durant aquest temps han estat en un pis compartit amb altres famílies, cosa que ha ajudat a compartir la seva experiència amb altres persones i donar esperança a altres dones que estan passant situacions similars.

La mare de la criatura prematura destaca la importància del suport psicològic durant aquest procés: "És un procés dur i llarg pel qual no estem preparats perquè et bloqueges i no pots mirar més enllà. La psicòloga perinatal em va ajudar a expressar les meves emocions durant aquests mesos i ha estat de gran ajuda".

Per garantir una alta hospitalària adequada, l'equip de Neonatologia del Parc Taulí ha estat en contacte amb l'equip de pediatria ambulatòria de referència de Melany per garantir una millor coordinació en el seguiment mèdic.

Ara, necessitarà el seguiment d'especialistes pediàtrics de Pneumologia, Gastrointerologia, Nefrologia, Hematologia, Neurologia i Neonatologia, així com dels professionals del Centre d'Atenció Primària (CAP) i del Centre d'Atenció Precoç.