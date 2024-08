El Parc Vila Closes de Manresa sense ‘gàbies’ agrada més, però encara no convenç

Els veïns del barri manresà de Saldes-Plaça Catalunya que són usuaris del Parc Vila Closes no estan convençuts amb com va quedar la reforma que van estar esperant dotze anys. Després d’un tancament de quatre mesos i d’una inversió pública de prop de 250.000 euros, el gener d’aquest any l’espai es va reinaugurar. Finalitzada l’espera, la majoria dels usuaris consultats per aquest diari en una mostra aleatòria manifesten sentir-se insatisfets amb els resultats.

En general, els veïns del barri que sovintegen el parc creuen que és un equipament amb mancances i lamenten que, després de tants anys d’espera i d’una inversió total tan important de diners, el resultat no hagi estat el que s’esperava. Alguns dels enquestats consideren que s’hauria de remodelar tot de nou; en aquest cas, sense cap estructura d’acer perquè, tot i que es van treure les centrals, en van quedar algunes que separen els diferents nivells del parc.

Una vista del parc / Oscar Bayona

Més instal·lacions per als infants

Natàlia, veïna del barri que estava al parc amb la seva filla de set anys, considera que «està molt bé que hagin gastat diners a fer la reforma, però crec que, si això és un parc, falten més instal·lacions infantils perquè els nens puguin jugar; només hi ha un parell de gronxadors i poca cosa més». Tot i explicar que, «normalment, hi ha força gent», creu que tindria molt més èxit si se solucionessin millor alguns desnivells i es col·loquessin més jocs diferents per a infants de totes les edats.

El mateix pensa Míriam Vargas, que fins i tot apuntava que «les poques reformes que han fet són més estètiques que no pas funcionals perquè es nota que no han pensat en la distracció dels nens més petits». Ella viu força a prop del parc i fa notar que «cada dia s’hi reuneixen grups de nens per jugar a pilota», però que el petit parc infantil que hi ha en un racó de la plaça Catalunya «té molt èxit perquè allà sembla que els nens es poden entretenir més que no pas aquí».

Joan Serra i Carme Coloma al parc Vila Closes / Oscar Bayona

Sort de les rampes

També hi ha qui està satisfet amb les reformes fetes en aquest espai, com Joan Serra i Carme Coloma, un matrimoni manresà que creu que «s’ha fet molt bona feina». Ell es mou amb ajuda d’un caminador i destaca l’accessibilitat a l’espai: «Si no haguessin fet aquestes rampes per baixar, segurament ni tan sols hi podríem anar perquè està situat en un desnivell bastant important». Coloma també pensa que la reforma «va estar encertada». En canvi, una altra veïna que va preferir no dir el seu nom creu que «és un espai completament desaprofitat que no acaba de fer un bon servei a ningú, ni als que hi venen amb gossos, ni als nens petits, ni tampoc a la gent gran». A més, destacava que «pot ser perillós perquè, a sota de les gàbies que no s’han tret, hi ha forats sense solta ni volta».

Mamadou Ba, que va anar al parc amb el seu fill i la seva dona, té una opinió força similar a la de Vargas. Està content amb el fet que el parc on va a jugar el seu fill ja no sembli una presó, però pensa que «encara es podrien fer més coses, com posar més màquines per fer exercici o algun tobogan per als nens». A aquesta família els agrada passar estones en aquest parc i hi van força sovint.

Ba remarcava que «és un espai que va molt bé per a la gent del barri, que fa servir les màquines que hi han instal·lat. Si n’hi hagués més, encara seria millor», reblava.

Pocs canvis

Una de les enquestades que freqüenta poc el parc és Eva Molina, que hi va anar tot passejant el gos, però que és veïna d’una altra zona de la capital del Bages. Va dir que, «a banda de treure les gàbies de ferro tan aparatoses, no veig que hagin fet gaire més canvis, i em sembla que no està massa cuidat». Creu que, «tant en aquest parc en concret, com a Manresa en general, sobra gris i falta verd».

Al parc manresà encara hi han quedat estructures d'acer, tot i que van treure les centrals / Oscar Bayona

Reforma integral

Sobre aquest darrer punt, també hi va incidir Natàlia Shabanova, que opina que, «per molt que es facin reformes i s’intenti millorar el parc, si no s’hi fa un manteniment adequat, és com si no s’hagués fet res». Va destacar, sobretot, l’estat dels paviments i les males herbes, que han crescut i ningú no s’ha ocupat de tallar. No acaba d’entendre per què no es van treure totes les gàbies i es va fer una reforma integral de l’espai. Per a ella, «s’han de fer obres que potser siguin més senzilles, però que es puguin mantenir en unes condicions d'estat mínimes».

Berta Aguilera també és una veïna del barri de Saldes-Plaça Catalunya i, sovint, passeja els seus gossos pel Vila Closes. Opina que és un equipament públic que «compleix la seva funció, però és molt justet». En ressaltava, sobretot, el temps que es va trigar a fer les obres: «Em pensava que, després de tants anys, el resultat seria més espectacular».

Subscriu-te per seguir llegint