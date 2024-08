Cinc detinguts relacionats amb la baralla que va acabar amb una ganivetada al Parc de la Seu de Manresa

Cinc joves han estat detinguts com a presumptes col·laboradors en la baralla que va deixar un noi ferit per una ganivetada al Parc de la Seu de Manresa, ara fa dues setmanes. L'endemà dels fets, que van tenir lloc el vespre del dimarts 6 d'agost, Mossos van detenir un jove de 18 anys com a presumpte autor de l'agressió amb arma blanca i ahir els agents van localitzar i arrestar quatre menors més d'entre 14 i 17 anys i d'un altre noi de 18 anys. A aquests últims també se'ls acusa d'un presumpte delicte de lesions. Fonts policials asseguren que la investigació continua oberta.

L'únic major d'edat que va ser detingut ahir ha passat a disposició judicial durant aquest matí, mentre que els altres quatre menors han declarat a la seu policial i posteriorment han estat lliurats als seus pares, a l'espera que la Fiscalia els citi per a declarar davant l'autoritat, tal com estipula el procediment en persones que no han assolit la majoria d'edat. Fonts de Mossos han detallat a Regió7 que la investigació encara està en curs per acabar d'esclarir els fets transcorreguts el vespre del 6 d'agost.

La nit de l'agressió

La víctima de l'agressió va resultar ferit de gravetat a causa d'una ganivetada que li van clavar al braç després de veure's implicat en una baralla entre un grup de joves. Els fets van tenir lloc pels volts de 2/4 de 9 del vespre, quan els agents de policia van rebre l'avís emès per un testimoni visual. Quan els agents policials van arribar al Parc de la Seu, però, els implicats en la baralla ja havien fugit.

El jove ferit va ser localitzat al carrer del Carme i presentava un profund tall al braç fruit de l'agressió amb arma blanca. El personal sanitari del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es va traslladar a aquest punt de la capital bagenca per atendre el noi, abans de ser traslladat amb ambulància cap a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Al mateix temps, tant els agents de la Policia Local com els Mossos d'Esquadra van procedir a buscar els pressumptes autors de la ganivetada, encara que només en van localitzar un d'ells. El noi, de 18 anys i veí de Manresa, va ser trobat a l'alçada del carrer Bilbao, després de mitja hora de l'agressió, i va quedar detingut per un delicte de lesions amb arma blanca. El jove va passar la nit a comissaria i l'endemà va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.