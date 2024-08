Les inscripcions per a les Visites a la Manresa Desconeguda s'obriran el dilluns 26 d'agost

Un any més, la Festa Major de Manresa inclourà una activitat que ja s’ha convertit en un clàssic del programa: les Visites a la Manresa Desconeguda. Una oportunitat per veure espais i edificis rellevants per a la ciutat que habitualment no estan oberts al públic, tot coneixent la seva història. Com ja va informar aquest diari, els espais escollits en aquesta edició són el Centre de l’Aigua de Can Font i les instal·lacions d’Aigües de Manresa a la zona de Can Font, i l’antic Escorxador, que ara forma part del campus universitari de la ciutat.

Per participar-hi, cal reservar plaça de forma prèvia. Les inscripcions s’obriran el pròxim dilluns 26 d’agost, a les 10 del matí, i són gratuïtes. Es podran fer en línia a través de la web manresaturisme.cat i de forma presencial a l’Oficina de Turisme de Manresa (plaça Major, 10). L’oficina està oberta de dilluns a divendres de 10 h a 15 h, i el divendres també de 17 h a 19 h.

Imatge de la planta potabilitzadora de Manresa / Arxiu/AdM

El dijous 29 d’agost, sota el títol “Usos històrics i actuals de l’aigua de la Sèquia: agrícoles, industrials i domèstics”, es farà un recorregut guiat pel ramal de la Sèquia de Can Font, amb visita al Centre de l’Aigua, als Dipòsits Nous, a la Fàbrica de les Puntes i a la planta potabilitzadora d’Aigües de Manresa. Les visites es faran entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre.

L’endemà, les Visites a la Manresa Desconeguda es traslladaran a l’antic Escorxador, a la plaça Bages. Amb el títol “De l’Escorxador de les mesures higienistes a una universitat d’excel·lència”, es farà una visita guiada als antics edificis de l’Escorxador, ara restaurats i que formen part del campus universitari de Manresa. L’espai, inaugurat el 1908, va suposar una autèntica revolució en les condicions sanitàries per al sacrifici d’animals. Durant el recorregut es veurà com els edificis de l'arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa s’ha reconvertit en aules de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa (UVic-UCC) i en la biblioteca del Campus Universitari de Manresa. També es visitarà el LAB 0-6, que és un laboratori de ciència per a infants i el CISARC, Centre d’Innovació en Simulació, d’UManresa.

La durada aproximada de cadascuna de les visites, que són guiades, és d’una hora i quinze minuts.