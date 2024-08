Maria Teresa Soler, voluntària i anciana atesa per l'entitat «A Sant Egidi he trobat una família»

Maria Teresa Soler té 79 anys i forma part de la Comunitat de Sant Egidi des de fa 40 anys. Des que els coneix que hi ha sigut voluntària, però, a mesura que s’ha anat fent gran, també ha passat a ser ajudada i a formar part dels ancians que atén Sant Egidi. Ella ha trobat en l’entitat una substitució de la família, una xarxa que l’estima i l’escolta. Tot i viure sola no s’hi sent perquè té una vida activa. Ajudant als altres també s’ajuda a ella mateixa.

Com vas començar a formar part de la Comunitat de Sant Egidi?

Farà uns quaranta anys que els vaig conèixer a Barcelona, quan feia poc que havia tornat de fer de missionera a Bolívia . Aleshores, encara treballava, així que, per poc que podia, anava col·laborant amb algunes iniciatives. Quan em vaig jubilar, fa tretze anys, vaig venir a viure a Manresa, i vaig començar a tenir contacte amb Sant Egidi Manresa. Des de llavors he continuat venint: fent visites a les residències, anant a la pregària, a les vacances d’estiu a Solsona...

Què és per a vostè Sant Egidi?

És una substitució de la família per a aquells que com jo, no podem acabar de confiar amb la família de sang i estem sols. Sé que tinc un bon substitut i una persona a qui trucar si les coses van malament. Durant la pandèmia ho vaig poder comprovar. Pràcticament, si no fos perquè vaig tenir la Montse Coll, una voluntària de Sant Egidi, avui no estaria aquí. Tenia covid-19, i no me n'havia adonat. Un dia que la Montse va venir a casa va veure que no em trobava bé i em va portar a l’hospital immediatament. Hi vam arribar i ens van dir que estava en una situació molt crítica. Durant els dos mesos que vaig estar a l’hospital, ella em va cuidar verdaderament com si fos la meva filla.

Com és viure sola?

Ara no tinc dificultats vivint sola perquè omplo el dia i em sento feliç. Durant la jornada aprofito el matí per fer el gruix de les meves activitats: si he d’anar a comprar hi vaig, després vaig a l’hospital o a la residència de Sant Andreu a visitar els ancians que són allà i amb qui tinc un vincle molt gran. Fer un servei pels altres m’ajuda a tirar endavant i a fer la vida més amena.

Creu que la societat té en compte les persones grans que viuen soles?

No. És una pena haver-ho de dir, però, vivim en una societat molt freda. No hi ha gaire amor i costa trobar persones amb qui establir un diàleg i que t’escoltin des del cor. El que necessiten els ancians és trobar algú que els escolti i els estimi, i sovint això no ho troben.

Aquesta entrevista forma part del reportatge multimèdia L’amistat, un antídot poderós per lluitar contra la solitud dels ancians.