MULTIMÈDIA | L’amistat, un antídot poderós per lluitar contra la solitud dels ancians

La solitud és un gran problema social i un tipus de pobresa que no té res a veure amb els diners. Afecta a persones pobres, riques, malaltes i sanes de la mateixa manera. Resulta especialment dura quan no és desitjada i quan són els ancians qui la pateixen. A Manresa, el 45,5% de les persones de més de 75 anys viuen soles, segons dades de l’Ajuntament. N’hi ha que ho fan volgudament, però, en la majoria de casos, són persones que han anat perdent familiars i amistats al llarg de la vida fins a quedar sense ningú.

El Ramon, nom fictici d’un ancià que no ha volgut revelar la seva identitat, té 76 anys i viu sol a Manresa des que els seus pares van morir. Ha perdut tota relació amb els seus deu germans; amb alguns perquè ja no hi són, i amb altres perquè viuen lluny.

Nascut a Galicia, quan tenia disset anys, ell i la seva família van anar a viure a Sant Vicenç de Castellet. Quan els pares van morir, cada fill va marxar a viure a una població diferent. Ell es va quedar a Manresa, i, des d’aleshores, ha viscut sempre sol, ja que mai s’ha arribat a casar. Durant uns anys va viure al carrer i dormia on podia. «Va ser una etapa complicada», fa notar. Ara fa gairebé 15 anys que viu en un pis en unes condicions molt precàries, però assegura que s’hi quedarà «fins que em facin fora, o fins que em mori». Diu que allà hi viu «bé i tranquil», que «tot i no ser una casa en les millors condicions, almenys tinc un llit i un sostre sota el qual dormir».

El dia a dia sol

La vida en solitud no sempre és fàcil, per al Ramon. La cuina és un dels inconvenients amb què es topa vivint sol. Com que no sap cuinar, l’àpat principal el fa al menjador de la Fundació Catalunya la Pedrera, antigament de la Caixa Catalunya. D’aquesta manera s’assegura almenys un bon àpat. Com que té el sucre alt ha de vigilar amb el que menja. Aquests dies el menjador està tancat per vacances i s’està alimentant a base d’entrepans i llaunes de conserva.

Les mans del Ramon mentre explica la seva història / Axel Casas

El seu dia a dia és senzill: «Surto de casa i vaig a fer un passeig per la ciutat, dino al menjador, torno a casa a fer la migdiada i m’hi quedo fins a l’endemà», explica.

No té relacions ni amb la família ni amb cap tipus d’amistat. «Per tenir disgustos prefereixo no relacionar-me i estar sol», afirma.

Les úniques persones amb què té relació són els voluntaris de la Comunitat de Sant Egidi de Manresa, que des dels anys 90 fa costat i busca la manera que persones grans de la ciutat no es trobin abandonades. Actualment, una vintena de voluntaris acompanyen un centenar d’ancians. El Ramon diu convençut que «és l'única família que tinc». Va conèixer Sant Egidi fa deu anys a través d’un dels voluntaris, David Perpiñan. Des d’aleshores forma part del grup d’ancians a qui ajuda Sant Egidi, i Perpiñan s’ha convertit en la seva persona de referència. «És qui m’acompanya al metge, qui controla que em prengui la medicació, qui m’ajuda a fer la compra, a qui truco quan tinc un problema i qui em ve a visitar. És el meu amic».

Una entitat com a família

Mireia Arrieta, membre de Sant Egidi, assegura a aquest diari que, «des que el coneixem, el Ramon ha fet un gran canvi. És un home poc parlador, però li agrada estar amb nosaltres». Hi afegeix que «quan un se sent acompanyat i sostingut fa un esforç per estar millor, per canviar i per obrir el cor».

Segons explica David Salas, també voluntari de Sant Egidi, en casos com els del Ramon o semblants, on les persones senten el pes de la solitud, hi ha un factor comú: «Són ancians que no tenen cap xarxa que els sostingui i aquest és el principal causant de la seva solitud». Una xarxa que tant el Ramon com molts altres ancians han trobat a través de Sant Egidi.

Mireia Arrieta i David Salas amb una anciana atesa per Sant Egidi / Axel Casas

La importància d’una visita

Salas explica que «rebre visites i saber que algú es preocupa per ells dona sentit a la vida dels ancians. Però, per poder alliberar-los de la seva solitud, cal saber aturar-se i trobar un moment del dia per parlar amb aquestes persones, i això, sovint, costa, avui dia». Manifesta que «la societat actual té un buit. S’aparta les persones grans que suposen una molèstia quan es comencen a topar amb dificultats i a dependre d’altres persones».

El que fan des de Sant Egidi, segons comenten Arrieta i Salas, és «omplir aquest buit a través de l’amistat i les visites». Els Joves per la Pau de Sant Egidi cada setmana fan una visita a algunes residències de la ciutat. «Això no només ajuda als ancians a no sentir-se sols, sinó també als joves, que veuen que dedicant una hora de la seva vida anant a la residència canvien la vida d’una persona gran que abans sentia que no comptava per a ningú» fa notar Salas.

Montserrat Vilaseca, també és membre de Sant Egidi, i coincideix amb Salas. Creu que formar part d’una relació intergeneracional entre joves i ancians ajuda als avis a no sentir el pes de la solitud. «A través de moments com els dinars junts, les vacances d’estiu i les visites, els voluntaris més joves aporten vitalitat i energia enfront de la debilitat; i els ancians els donen tendresa, afecte i escolta als més joves».

Trobada amb Ramon a la seu de Sant Egidi de Manresa / Axel Casas

Per a Salas, es tracta de donar «valor a l’ancianitat», i mostrar com el món pot avançar a través del que ell defineix com una «revolució de la tendresa». Creu que «els ancians poden donar i rebre molt amor i ensenyances». Remarca que no cal ser professionals ni tampoc tenir molts diners per lluitar contra aquesta pobresa, però sí «tenir un cor obert i pensar en l’altre i voler-lo ajudar».

Els voluntaris de Sant Egidi s’han convertit en la família del Ramon i el sostenen i acompanyen en el seu dia a dia. Tot i viure sol, no se’n sent perquè té un grup de persones al darrerre que es preocupen per ell. Ajudant persones com ell és com des de la comunitat construeixen el que defineixen com «el camí del futur». «Qui salva una vida salva el món sencer, i com més vides poguem salvar millor anirà el món», conclou Salas.

