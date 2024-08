La promoció de l’Alcoholera transforma el paisatge de Manresa a tota màquina

La construcció de la promoció de pisos Nova Alcoholera, batejada amb aquest nom perquè es troba al solar on hi havia l’espai que ocupava l’antiga fàbrica de licors l’Alcoholera, està canviant el paisatge al costat de l’Estació d’Autobusos de Manresa a marxes forçades.

Segons el punt de venda de Metrovacesa, la promotora dels dos edificis que estan aixecant al solar entre la carretera de Santpedor, el carrer de Sant Antoni Maria Claret i l’Estació d’Autobusos, la previsió no ha variat respecte a la voluntat inicial. Asseguren que el ritme de la construcció està respectant els terminis establerts i que la idea és enllestir-los abans d’acabar el 2025. Informen, alhora, que ja hi ha reserves fetes, tant pel que fa als 66 pisos lliures com als 32 de protecció oficial.

Aspecte del solar a punt per a la construcció dels dos blocs de pisos, el novembre del 2023 / Arxiu/Oscar Bayona

A banda, els dos blocs inclouran sis locals comercials que també han generat interès, expliquen les fonts consultades. En total, hi haurà 107 places d’aparcament, les necessàries per als inquilins i alguna més, però poques.

Un canvi evident

Si s’és algú que passa ocasionalment per aquesta zona de Manresa, el canvi d’un any enrere és més que evident. Al costat de la xemeneia de l’antiga fàbrica, catalogada i protegida com a element del patrimoni industrial, que es va restaurar abans de començar les obres perquè presentava problemes estructurals, els dos edificis han anat guanyant alçada al seu costat i han omplert el solar, on el primer que es va fer va ser, ara fa dos anys, enderrocar alguns dels elements que hi quedaven de la fàbrica de licors, que va tancar el 1974. Durant molt temps, l’espai alliberat es va fer servir de magatzem de la constructora Cots i Claret. Val a dir que, una part del terreny on van els pisos era aparcament de l’Estació d’Autobusos, que el tenia cedit fins que tirés endavant la promoció.

Recreació de com quedarà la promoció Nova Alcoholera una vegada acabada / Metrovacesa

De les imatges amb les màquines excavant per fer els fonaments, el paisatge ha anat canviant amb les grues aixecant els dos edificis, que disposaran de pisos amb 2,3 i 4 habitacions i amb un espai públic al voltant amb voreres amples i amb una zona enjardinada, segons consta en les imatges orientatives de com quedaran una vegada acabats. Amb disseny de l’estudi d’arquitectura Farrés-Frias, la construcció va a càrrec de l’empresa Garcia Riera.

