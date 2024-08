La parella de ducs que nia a Can Poc Oli és l’única de Manresa

Regió7 va avançar aquest dilluns que l’Ajuntament havia traslladat un concert del festival Microscopies del lloc previst inicialment a la zona de Can Poc Oli per preservar un exemplar de duc que hi viu. Abans del canvi, s’havia programat al Gorg dels Esparvers. En concret, es tracta d’una parella de ducs que ha nidificat en aquest entorn natural. El duc (Bubo bubo) és una espècie protegida.

L’Ajuntament ha explicat que, de parella estable de duc reproduint-se a la capital del Bages, només hi ha aquesta i que, si bé, esporàdicament, se n’han observat a la vall del Llobregat, no es té constància que hi nidifiquin com a Manresa.

A Catalunya, el duc té un estat de conservació proper a l’amenaça, amb entre 600-700 parelles, una de les quals és la que nidifica a Manresa. A Europa, la situació encara no és tan preocupant.

Fa un parell d’anys, un estudi de la Universitat de Barcelona i de l’Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) va constatar l’alta mortalitat del duc, que fins no fa pas gaire era molt abundant a Catalunya. Actualment, ja s’ha extingit al Pirineu i al Prepirineu, i és molt escàs a la Catalunya Central. Segons els investigadors, que fan un seguiment de les cries amb GPS, el 2021, de set pollets estudiats a la primavera, al final de l’estiu només n’havia sobreviscut un. El duc cria entre el febrer i el març i només fa una posta, amb una mitjana de 2,9 ous.

La rapinyaire més grossa

Es tracta de l’espècie de rapinyaire nocturna més grossa a Catalunya. En el cas de les femelles, poden arribar a tenir una envergadura de 180 cm i un pes de 4 quilos. Amb el cos robust de plomatge marró, més uniforme al dors i clapejat a la zona del ventre, al cap té un parell de plomalls que alça fins als 45°. Té els ulls rodons amb l’iris taronja i un bec ganxut de color fosc. Les potes són molt potents, embolcallades de plomissol i acabades en unes urpes fortes.

El duc, que té un vol silenciós, caça, sobretot, mamífers de mida mitjana que troba a l’abast, com conills, eriçons i rates.

L’electrocució en posar-se en torres elèctriques és una causa freqüent de mortaldat d’aquest ocell, així com els atropellaments i els enverinaments per productes per matar rates i ratolins, atès que on se’n troben actualment és en zones densament poblades.

Subscriu-te per seguir llegint