El rècord d’intervencions fa baixar un 41% les queixes i reclamacions a Althaia

El rècord d’intervencions quirúrgiques i l’increment de primeres visites a consultes externes és un dels factors que han fet baixar un 41% les reclamacions i queixes que va rebre la Fundació Althaia de Manresa el 2023 respecte les que hi va haver el 2022.

També hi va haver un lleuger descens de les sol·licituds d’informació mentre que els agraïments i els suggeriments pràcticament es van quedar igual. En total, l’àrea d’atenció a la ciutadania va tramitar 5.346 casos el 2023 davant els 6.456 de l’any anterior. Són dades de la memòria d’Althaia que recull l’activitat del 2023.

Va ser un any amb rècord d’intervencions quirúrgiques i visites. Es van fer un 7,5% més d’operacions que l’any anterior, prop de 28.000; i un 6% més de visites a consultes externes, més de 460.000. El que genera més queixes i reclamacions són les llistes d’espera tant d’intervencions quirúrgiques com en primeres consultes. Segons la directora de Comunicació i Participació d’Althaia, Antònia Raich, «en el moment que tens menys llista d’espera i menys demora en primeres visites, baixen les reclamacions i queixes».

Punts d’atenció

A això s’hi suma que tots els taulells d’atenció al públic s’han convertit en punts d’informació quan fins ara calia adreçar-se expressament a la Unitat d’Atenció a la Ciutadania, i que s’ha posat en marxa la Unitat d’Experiència del Pacient on es demana l’opinió d’usuaris atesos per avançar-se a possibles problemes abans no sorgeixin.

De reclamacions n’hi va haver 236 davant les 766 de l’any anterior. Acostumen a estar relacionades amb les llistes d’espera però també per expressar una disconformitat amb algun aspecte de l’atenció rebuda. S’ha de presentar formalment per escrit, i l’usuari també ha de rebre rep una resposta per escrit de la institució.

Les queixes, en canvi, acostumen a ser verbals i més informals. Solen exposar una incidència quotidiana que passa en un moment puntual. Generalment, requereix una solució més o menys immediata i en la majoria de casos s’acaben resolent en aquell mateix moment. L’any passat es van presentar 642 queixes davant les 720 que hi va haver l’any anterior. En total, 878 queixes i reclamacions. Lluny de les 2022 queixes i reclamacions que hi va haver l’any 2021, en plena pandèmia.

Informació i agraïments

Les sol·licituds d’informació sobre qualsevol aspecte relacionat amb l’activitat d’Althaia és el que genera, de llarg, més moviment. L’any passa van ser 4.329 davant els 4.828 del 2022 i de les 8.085 sol·licituds del 2021.

De suggeriments i agraïments n’hi va haver 139, xifra similar als 132 del 2022. Dels agraïments només es tenen en compte els formals que s’expressen generalment per escrit.

Un dels motius pels quals han baixat les xifres d’atenció a la ciutadania és per un canvi de model que es va començar a aplicar a finals del 2022. Raich explica que ara tots els taulells de la institució són punts d’informació on l’usuari es pot adreçar per resoldre dubtes. Abans el servei estava concentrat a la planta 0, als despatxos d’Atenció a la Ciutadania. «És una forma de gestió més àgil i propera al ciutadà», comenta Raich. En la majoria de casos el dubte es resolt al mateix moment, amb la qual cosa ja no s’interposen ni reclamacions ni queixes, diu.

L’experiència del pacient

La Unitat d’Experiència del Pacient és un altre de les mesures que Althaia ha posat en marxa per conèixer l’opinió dels seus usuaris per «avançar-nos i detectar» possibles problemes. Raich explica que «no esperem que ens arribin queixes o que ens facin adonar que passa alguna cosa».

Una experiència semblant ja s’havia dut a terme quan s’havia de dissenyar un espai nou com per exemple el nou hospital de dia d’Oncologia. En aquest cas es va demanar l’opinió d’un grup de pacients del servei de com hauria de ser.

Ara aquesta experiència s’ha traslladat al funcionament i organització d’Althaia. S’han dut a terme 11 sessions amb pacients per «baixar a detall, adonar-nos de necessitats i de punts a millorar. Això ens permet avançar-nos a possibles reclamacions» però també a optimitzar el mateix sistema sanitari.

Raich preveu que aquest tipus d’unitats s’implementaran arreu «perquè l’experiència del pacient és un element molt important a tenir en compte. Fins ara les decisions les prenien professionals i gestors, i el pacient no es tenia massa en compte». Continua dient que en l’àmbit sanitari hi ha tres elements que ajuden a prendre decisions. Un és l’evidència científica, l’altra la metodologia per a l’organització sigui el màxim d’eficient, i la tercera seria l’experiència del pacient, on també s’hauria d’incloure els professionals del sector.

